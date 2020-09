Nasce "Sospiro experience​​", il nuovo progetto dell'Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi

Non chiamatela moda, bensì una vera e propria esperienza territoriale ed esempio di economia circolare quella che l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi sta presentando con il loro nuovissimo progetto dal nome #sospiroexperience.

Una definizione quella di SOSPIRO che deve solleticare la mente all’immediato piacere di Bisceglie e della Biscegliesità a 360 gradi, un richiamo non solo al nostro simbolo cittadino famoso per dolcezza e bellezza, altresì, bellezza nell’arte, nell’artigianato, nel bere, nel buon cibo, nel lusso, insomma Sospiro come esperienza e stile di vita semplice e di qualità.

L’iniziativa – continua Sergio Salerno Direttore / Responsabile Marketing del progetto Sospiro di Bisceglie– è aperta a tutti ed è un monito per coinvolgere ed invitare tutti, piccoli e grandi, affinché si possa fornire un alto livello di esperienza turistica e rafforzare quella identitaria di Bisceglie come Città del Sospiro.

I primi a vivere ed avviare queste sperimentazioni in chiave sospiro, #souvenirdagustare e indossare (come pubblicato nelle pagine social), sono:

- Botanicals & Co2 che ha presentato “Bastaldo” l’amaro autoctono che rappresenta un altra nuova eccellenza biscegliese di cui ricetta risale agli anni ’70 ed accompagna un piacevole fine pasto con l’immancabile sospiro;

- La Baguetterie con il suo SospirBun (dove Bun sta per Buono) un panino a forma di sospiro con soli prodotti del territorio così come il sospiro. Al suo interno: polpo flambè locale, rucola locale cipolla di Acquaviva caramellata presidio slow food, caciocavallo impiccato;

- Pizzeria Galileo e la pizza Sospiro fatta da ingredienti semplici ma ben bilanciati dalla forma “sospirosa” pomodoro mozzarella punte di pomodoro secco e stracciatella di andria;

- Maurizio Todisco ha realizzato Sospiri su tela, opere in olio e passione per la propria terra. Nei suoi due dipinti sono raffigurati il papà pasticciere e un poema dantesco sul sospiro;

- per continuare con la brillante idea della Gioielleria Ottica Todisco che, in compagnia degli artigiani di Solara, hanno realizzato un pendente a forma di Sospiro.

Nella prestigiosa lista si annovera il tanto atteso Sospiro Supreme in ceramica, lustro e smalto della studentessa e Artista Valeria Cursano (frutto della sua Tesi di Laurea, titolo di dottoressa conseguito presso l accademia di belle arti a Bari).

Fiore all’occhiello di questa passerella piena di arte innovazione ed entusiasmo sono gli eventi da Dolce Puglia a Sol Dell’Alba, dal Fico EatalyWorld a La Notte dei Sospiri.

Dal prossimo mese si inaugura la piattaforma digitale dove si potranno acquistare ed ammirare le opere in una galleria virtuale.

Per contatti su come partecipare ed aggiornamenti, si invita a consultare la pagina facebook/instagram Sospiro di Bisceglie e/o Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi o inviare una mail a: sospiro@sospiro.info