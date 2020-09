​"Tutte la mamme hanno il latte"​, la Settimana Mondiale dell'Allattamento al Seno ​

"Tutte la mamme hanno il latte" è il titolo della conferenza che Massimo Valente, osteopata e consulente alla pari di allattamento materno, terrà nella libreria Abbraccio alla Vita venerdì 2 ottobre alle ore 19, in occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento al Seno (SAM 2020), che quest'anno segue il motto "l'allattamento si prende cura del pianeta".

Appuntamento con le mamme o chiunque sia interessato a conoscere l'importanza di allattare al seno i piccoli per almeno 6 mesi in maniera esclusiva e sino a 2 anni e oltre secondo le volontà di mamma e neonato.

Massimo Valente cercherà di spiegare il tema dell'allattamento al seno partendo dai miti da sfatare, primo fra tutti: il non avere latte o non averne a sufficienza. Allattare non è una questione di fortuna ma una condizione naturale che va sostenuta adeguatamente e che certamente in molti casi necessita di un sostegno che aiuti le mamme a superare eventuali difficoltà iniziali e non. È vero infatti che le mamme spesso non ricevono l'assistenza necessaria a cominciare bene l'allattamento e soprattutto non sanno dove trovare un aiuto pratico competente anche per superare dubbi e difficoltà piccole o grandi che siano.

La conferenza "Tutte la mamme hanno il latte" sarà un'occasione per mettere a fuoco questo e altri aspetti legati all'allattamento naturale, ovvero quello a richiesta e non interrotto precocemente.

Appuntamento gratuito con gradita prenotzione ai numeri: 393 91 58 940 o 080 396 81 15