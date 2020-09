Perfomances e laboratori teatrali, gli appuntamenti con il Teatro del Viaggio di Gianluigi Belsito​

Ripartono da Gioia del Colle per poi tornare a Bisceglie gli appuntamenti di ottobre con il Teatro del Viaggio di Gianluigi Belsito. I “Racconti del Mito”, storie senza tempo in una narrazione teatralizzata che affascina e coinvolge, è la prima delle performances con ingresso libero, organizzata dalla Pro Loco di Gioia del Colle di scena sabato 3 ottobre alle ore 19 a Palazzo San Domenico, che rientra in una corposa rassegna di arti varie finanziata dalla Regione Puglia con un bando specificamente rivolto alle Pro Loco di Puglia. Per prenotazioni: infoeventi.proloco@gmail.com

Tappa a Barletta il giorno dopo, domenica 4 ottobre dalle 9.30 del mattino, con la ripresa delle attività del Touring Club Italiano. Organizzata dal vice-console regionale del TCI Luciana Doronzo, la giornata dal titolo “Ritratti di Bellezza” è un evento che si ricollega idealmente a quello analogo programmato prima del lockdown, incentrato prevalentemente sul Palazzo della Marra, dove è stato appena inaugurato un nuovo allestimento delle opere di De Nittis, alternando visite guidate a momenti teatralizzati e all’enograstronomia. Belsito è presente con Raffaele D’Ercole all’interno della Pinacoteca con uno stralcio di Dorian Gray, cui partecipano anche Isa Papagni, Sonia Storelli e Patrizia Lopopolo, già allieve dei laboratori teatrali organizzati con la Nuova Accademia Orfeo. Prenotazioni a: touringclub.bt@gmail.com

E pur consapevoli delle difficoltà di avvio di questo anno scolastico e della sospensione delle uscite didattiche extracurriculari, lo staff del Planetario di Bari intende confermare il consueto appuntamento annuale con i docenti che, durante la Fiera del Levante, hanno sempre affollato gli Open Day di presentazione delle nuove proposte di astronomia, teatro-scienza e laboratori scientifici. Pertanto, giovedì 8 ottobre, il direttore del Planetario Pierluigi Catizone, con il Teatro del Viaggio di Gianluigi Belsito, il fisico Alessio Perniola di Multiversi e gli operatori di Spicchio Verde, ospitano i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, coinvolgendoli in un momento di incontro sulla poesia di Leopardi legata alle stelle. Prenotazione obbligatoria via mail: info@ilplanetariodibari.com

Previste anche, nella stessa settimana le lezioni-prova del nuovo laboratorio di teatro e canto per ragazzi e adulti che si terrà a Bisceglie, come quello destinato agli over dell’Università delle Tre Età. Per la comunicazione di date e luoghi, info tramite mail ilteatrodeviaggio@gmail.com o telefono 333-9120388.