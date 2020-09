​“Festival della Musica”​ questa sera al Teatro Politeama Italia

Questa sera, sabato 26 settembre, con inizio alle 20.30, si terrà l’evento che vedrà musicisti di ogni età calcare il palco del Teatro Politeama Italia di Bisceglie nella serata dedicata al “Festival della Musica”, organizzato dal movimento giovanile Bisceglie Illuminata.

Lo staff si è in questi giorni riunito per accogliere ed analizzare i numerosi video inviati da ciascun partecipante di ogni categoria: le iscrizioni, che hanno visto una grande affluenza di musicisti provenienti da tutta la Puglia, e non solo, sono state chiuse martedì 22 settembre. Sarà, però, ancora possibile prenotare dei biglietti per assistere all’evento, che sarà condotto dalla brillante Katiuscia Nazzarini. Arricchirà, inoltre, la serata, il maestro soprano Marilena Gaudio, nominata “madrina” del Festival, sempre presente nell’ambito di progetti musicali con giovani talenti.