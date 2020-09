Si conclude con un’installazione itinerante nei tre Comuni coinvolti durante il progetto “DEI MURI: IL CIELO E’ DI TUTTI” che, nel fine settimana appena trascorso, a Bisceglie ha preso la forma di un incursione urbana temporanea tratta della mostra “L’alfabeto dei muri” di Michela Frontino e Off the Archive.

Lo rende noto un comunicato a firma di Alessandra Graziani.

Il lavoro consiste in un ensamble di immagini raccolte tramite il laboratorio partecipato di fotografia realizzato nel corso delle tre PasseggiArte e di foto di murales taggate sui social del progetto, da quanti hanno raccolto l’invito a giocare con noi per costruire insieme tracce finali “Della poetica dei muri”. Attraverso immagini pervenuteci dall’Italia e dell’Europa si è composto un collage fotografico, in molti casi rappresentato da vere e proprie opere d’arte che lì dove sono contribuiscono certamente a valorizzare i rispettivi territori, talune volte attivando addirittura veri e propri processi partecipativi di Comunità, sia quando veicolano messaggi e azioni “scomode”, altre semplicemente per rappresentare un qualche modo di incontrarsi con gli altri o, anche solo, per esprimere se stessi e la propria visione del mondo, evidentemente con stile, ispirandosi forse all’idea che “Per me l’arte viene prima della democrazia” (Alfred Hitchcock), perché “L’arte è o plagio o rivoluzione” (Paul Gauguin), intanto che“L’arte deve confortare il disturbato e disturbare il comodo” (Banksy), se è vero che “Tutta la grande arte nasce da un senso di indignazione” (Glenn Close), fino a pensare che “Adesso posso dire che l’arte è una sciocchezza (Arthur Rimbaud).

Tante versioni insomma e a ognuno probabilmente la sua...purchè le si realizzino possibilmente con arte.

Stando a noi, a Bisceglie l’incursione artistica di poster e fotografie de “L’alfabeto dei muri” ha di fatto viaggiato in modalità diffusa tra corpo, immagini e territorio, approdando con varie soluzioni in quel di “Cioccolateria Bon Ton”, Teatro Garibaldi, la Biblioteca Comunale, Palazzo Tupputi e i commercianti di Via Tupputi con un grazie particolare a Rosalba e Pino dello storico negozio “La nascente giocattoli” per aver concesso e soprattutto essersi divertiti nel partecipare attivamente all’urbanizzazione dell’intera vetrina, in un allestimento nato...è proprio il caso di dire..per gioco e che ha compreso la proiezione di “Manifesto l’Umano”, esito del laboratorio di video lab Danza di progetto.

Grazie anche all’instancabile Paolo che con coraggio e sensibilità rende sempre possibile “Make Art” (Fare Arte) e, infine, grazie ancora una volta alle persone e alle realtà che hanno collaborato alla realizzazione delle altre attività di progetto a Bisceglie. Biciliae Fiab, Mauro Preziosa, Circolo dei lettori Bisceglie, L’Isola che non c’è - Opera Don Uva, I Camalioni,Pegaso Onlus.

Infine, vorrei dedicare il mio grazie particolarissimo per la fiducia accordata e il lavoro di squadra vissuto fino in fondo, nonostante i tanti imprevisti a Lisa, Francesca, Manuela, Maristella, Ruggiero, Massimo e Teresa. Al futuro prossimo.

Ama l’arte; fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno. Gustave Flaubert



“DEI MURI: IL CIELO E’ DI TUTTI” è un progetto realizzato da Compagnia di danza Qualibò – Visioni di (P)Arte, BoaOnda. Movimento danza, Legambiente Margherita di Savoia, Futuro Anteriore ed è vincitore dell’avviso pubblico “periferie al centro - Intervento di Inclusione Culturale s Sociale della Regione Puglia” - per Progetti Artistico-Culturali di Attività di spettacolo dal vivo ed Iniziative Culturali Collaterali che coinvolgano sia le Periferie “Geografiche” della Regione, sia le Periferie”Sociali e Culturali – TEATRO PUBBLICO PUGLIESE – REGIONE PUGLIA.