Ecco l'evento “Urban Tree Tour e Festa della Raccolta dei Pistacchi” nel giardino di Villa Veneziani

“Urban Tree Tour e Festa della Raccolta dei Pistacchi”, appuntamento sabato 19 settembre a partire dalle 16. L’evento all’insegna della natura e della mobilità sostenibile, dal pomeriggio in sella alla bici fino alla sera, con la festa del grande albero all’interno del Giardino Botanico Veneziani.

"Urban Tree Tour" è la passeggiata in bicicletta alla scoperta dei tre alberi secolari della città di Bisceglie, da poco inseriti nella lista ufficiale degli alberi monumentali della Regione Puglia: il Leccio della piazza del pesce, il Cipresso di Orto Schinosa in Pendio Cappuccini e il Pistacchio nel Giardino Botanico Veneziani. Quest’ultimo un albero dal grande valore botanico per le sue dimensioni e per la rara presenza di questa specie (Pistacia) in Puglia. Ma soprattutto un albero che rappresenta la rinascita di un luogo - il Giardino Botanico Veneziani - grazie all’impegno e alla passione di un gruppo di volontari che hanno avviato azioni di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, in prima linea l’associazione Mosquito e, già dai tempi del lockdown, anche dagli attivisti di Muvt.

Si tratta di un evento di autofinanziamento con contributo che aiuterà le associazioni a continuare le migliorie all’interno dello storico giardino di via Ariosto.

L'evento è organizzato da Mosquito Aps e Muvt con il patrocinio del Comune di Bisceglie in collaborazione con Biciliae, l’Associazione musicale Il preludio, Kuziba e SistemaGaribaldi.

Puoi leggere il programma in fondo e tutti i dettagli.

Perché il tour in bicicletta?

Un tour in bicicletta per celebrare i tre alberi secolari della nostra città. Abbiamo scelto unire due grandi tema: natura e mobilità lenta. La data del 19 settembre infatti non è una scelta casuale, infatti dal 16 al 22 settembre si celebra la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.



Cosa vuol dire “La festa del Pistacchio”?

Settembre è anche il mese della raccolta dei pistacchi, frutti eccezionali che per il secondo anno consecutivo i nostri alberi ci regalano. Festeggiare insieme è il modo migliore per valorizzare questo rarissimo frutto che nasce proprio nella nostra città. Con questa festa vogliamo celebrare il risultato di un lungo lavoro di perseveranza e cura, una gioia immensa che vogliamo condividere con tutta la cittadinanza e le associazioni amiche del giardino. La musica dal vivo, il rinfresco sociale: un modo per rievocare le antiche tradizioni contadine – lo si faceva con la mietitura del grano o con la vendemmia - noi, nel 2020, celebriamo i pistacchi. FOTO DELLA RACCOLTA 2020

Cosa devi sapere sugli alberi “monumentali”

L'albero monumentale non è semplicemente un'entità di pregio naturalistico, ma diventa un simbolo di valore storico-culturale e comunitario, perchè rappresentante di specie vegetali non più presenti nel nostro territorio, perchè custode di spazi verdi che assumono sempre più importanza nel contesto vitale delle aree urbane, soprattutto in questo momento storico legato alla pandemia e alla rivisitazione del 'come vivere' lo spazio aperto. In questo contesto e visione si evidenzia l'importanza eccezionale del Giardino botanico Veneziani e del suo simbolo patriarca il Pistacchio.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

16.15: Raduno delle bici in p.zza Margherita

16.30: Visita al Leccio nella ‘piazza del pesce’ con la complicità del SistemaGaribaldi e della compagnia teatrale Kuziba

17.00: Inizia il tour alla scoperta!!

18.15: Visita al Cipresso in Pendio Cappuccini

18.45: Arrivo al Giardino Botanico Veneziani

19.00: Cerimonia del Pistacchio

- Il sindaco Angelantonio Angarano

- Il Comitato tecnico-scientifico del Giardino botanico Veneziani:

Dott.ssa Forestale Antonella Puddu e Ing. Angelo Porcelli in “L'albero monumentale. Valore, visione e progetto dello spazio verde”

20.00: Rinfresco sociale e musica dal vivo con le note di Lucio Battisti grazie alla Associazione Musicale Culturale "Il Preludio"

COME PRENOTARE

1. La prenotazione alla biciclettata è obbligatoria e possono partecipare massimo 30 persone

(organizzatori esclusi). Per prenotare chiama: 328 20 92 538 (Marianna)

>>Percorso di bassa difficoltà adatto a tutti<<

2. Per la festa si prenota chiamando: 327 42 16 440 / 348 811 9494

Numero massimo di partecipanti: 100 persone

NOTE IMPORTANTI

Nel corso dell’iniziativA vi preghiamo di:

- indossare la mascherina

- igienizzare le mani

- mantenere la distanza di sicurezza