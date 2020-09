​Ripartono i laboratori teatrali della CompagniAurea

La CompagniAurea di Francesco Sinigaglia, dopo gli impegni estivi delle "Dionisie Urbane" e di "Porto Teatro", riparte con i laboratori teatrali della stagione 2020/21 dal titolo “Il teatro delle emozioni. Resilienza”. La quinta edizione del laboratorio, infatti, porterà come tema centrale lo stato di resilienza a conferma della volontà del gruppo teatrale biscegliese a proseguire nelle attività di sensibilizzazione artistica e culturale, a seguito del periodo di lockdown.

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di teatro, cinema e scrittura creativa, presso la sede di Roma Intangibile, in via Bovio n.53, a Bisceglie (BT), con le dovute norme in materia di sicurezza anticovid. I laboratori, in partenza all'inizio di ottobre 2020, vedranno protagonisti aspiranti attori provenienti da tutte le fasce d’età: «Ognuno, almeno una volta nella vita, dovrebbe provare l’esperienza del teatro per conoscere meglio se stesso, oltre che per comprendere a fondo l’altro e scoprirsi parte preziosa di una comunità», spiega Francesco Sinigaglia, direttore artistico della CompagniAurea.

La scuola di teatro per bambini, ragazzi e adulti intende far conseguire ai partecipanti specifiche capacità tecniche teatrali da sviluppare non solo sul palcoscenico ma anche nella vita di tutti i giorni: nel discorso e nel gruppo, attraverso il gioco. Inoltre, con la realizzazione di uno spettacolo finale, saranno affrontati i temi di movimento e corpo in scena, storia del teatro, dizione, improvvisazione e interpretazione.

Sono già aperte le iscrizioni attraverso open days a “Roma Intangibile” ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 19:00 alle 21:00, previa comunicazione. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione assegnato dalla collaborazione di CompagniAurea con Federazione Italiana Teatro Amatori, TEATRITALIA, Fondazione D.C.L. e S.O.M.S. Roma Intangibile.

Per info dettagliate e per prendere parte ai laboratori teatrali e cinematografici: 320.2313278 – compagnia.aurea@gmail.com

L’ASSOCIAZIONE - Il gruppo teatrale, fondato nel 2012, con l'azione formativa del teatro si fa promotore della sensibilità e della bellezza. Oltre a ciò, si preoccupa per mezzo di una precipua azione di valorizzazione delle arti, a partire dai talenti del territorio pugliese, di diffondere un sistema di valori da preservare, conservare e tutelare, in una stretta relazione con il mondo giovanile e con lo sviluppo di un teatro contemporaneo e di ricerca. Tra le ultime rappresentazioni si ricorda Benedetto. Il papa di Gesù – debutto assoluto, sabato 10 novembre 2018 – teatro Angioino, Mola di Bari. Lo spettacolo è risultato vincitore del Premio internazionale “Memorial Gennaro Sparagna”; menzione d’onore alla drammaturgia nella IV ed. Premio “UnicaMilano” 2018; partecipazione fuori concorso al Premio Ubu 2019.

IL PROGRAMMA