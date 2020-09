​“Tutti a Tavola!”​, la nuova iniziativa del Comitato Progetto Uomo

Il 2020 sarà ricordato come l’anno del covid-19, l’anno delle mascherine, dell’autocertificazione, del “tutti a casa” e della chiusura totale, comprese le scuole e le chiese. Un anno triste, almeno nel periodo marzo-maggio.

Per il Comitato Progetto Uomo di Bisceglie, presieduto dal dott. Mimmo Quatela, sarà ricordato anche come il tempo della collaborazione con la Protezione Civile, della ”Operazione antivirus Buona Pappa” e della distribuzione domiciliare: un servizio di vicinanza a tante mamme e tante famiglie della città. Una formidabile esperienza che ha permesso di conoscere altri concittadini e di aiutare tanti altri neonati, di far sentire loro che non erano rimasti da soli, anzi, di essere nei pensieri e nel cuore dell’intera città che guarda i bambini come il proprio avvenire, consapevole che senza di essi non c’è futuro.

Su questa scia positiva, con la collaborazione della Farmacia Silvestris e della parrocchia San Pietro, il Comitato Progetto Uomo di Bisceglie darà avvio all’anno sociale 2020-2021 con un altro segno di vicinanza alle giovani famiglie biscegliesi: l’iniziativa “Tutti a Tavola!”. Il progetto riguarda la distribuzione gratuita di alimenti per la prima infanzia (omogeneizzati di frutta/verdura/carni, pappe e pastine, biscotti e quant’altro possibile per neonati esclusivamente fino all’età di 12 mesi).

Le mamme e i papà potranno recarsi al tavolo di distribuzione che sarà allestito lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 nei pressi della parrocchia San Pietro. Per ritirare i prodotti occorrerà prenotarsi entro sabato 19 settembre 2020 telefonando al 348.0459717.