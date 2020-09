Due nuovi laboratori teatrali diretti da Gianluigi Belsito a Bisceglie

Appena terminata, al Planetario di Bari, la serie di spettacoli di teatro-scienza nell’ambito dei progetti pubblici Arene Culturali e Il Clima che Verrà, sarà un'altra volta anche a Bisceglie l’attore e regista Gianluigi Belsito con due nuovi laboratori teatrali indirizzati a target diversi.

Il primo, realizzato con un contributo di liberalità di Intesa Sanpaolo, è rivolto agli over ed è organizzato con l’Università delle Tre Età, sodalizio che sperimenta già da tempo lo studio del teatro. Il progetto, che prevede un performance finale aperta al pubblico, ha per titolo “Io non calo il sipario” e si pone come obiettivi principali la riappropriazione delle capacità di socializzazione e la consapevolezza di essere ancora parte attiva di una società in continuo sviluppo. Sarà possibile partecipare esclusivamente ai Soci UNITRE, vecchi e nuovi. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla presidente dell’UNITRE Anna Maria Pignatelli ai seguenti recapiti 0803960099 - 3382760577- unitrebisceglie@libero.it

Di diverso genere è il nuovo laboratorio di teatro e canto che segue i due precedenti già realizzati in collaborazione con la Nuova Accademia Orfeo ed il Rotary Club di Bisceglie, culminati con gli spettacoli “Le Relazione Pericolose” e “Hotel Dorian Gray”. In particolare per quest’ultimo, sia il regista Gianluigi Belsito che il protagonista Raffaele D’Ercole hanno ricevuto il prestigioso premio Paul Harris Fellow, idealmente condiviso con l’intero gruppo di lavoro. Questo nuovo corso, aperto anche a chi non ha mai avuto esperienza di palcoscenico, parte dall’assunto che l’esperienza teatrale è entrata a pieno titolo in ogni contesto e con gli adulti di qualsiasi età si può sempre sperimentare l’approccio alla drammaturgia finalizzato allo studio approfondito di testi teatrali, alla produzione di uno spettacolo curandone tutti gli aspetti, come anche a momenti più ludici. Per il nuovo laboratorio, rivolto a giovani e adulti, sono previste lezioni-prova nel mese di ottobre, a cui è possibile iscriversi inviando mail con foto e recapito a: ilteatrodelviaggio@gmail.com

“Pur avendo ormai a Bari la sede della mia compagnia Teatro del Viaggio” dice Belsito “non voglio lasciare il gruppo di lavoro con cui ho iniziato un bel percorso proprio a Bisceglie. Quindi quest’anno addirittura raddoppio, con due laboratori diversi per tipologia di iscritti e finalità. Come spesso è accaduto, inoltre, proprio in questi contesti scovo talenti che lavorano poi con altri professionisti nelle nuove produzioni”. Info ulteriori al 3339120388