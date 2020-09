Una breve ricostruzione della dimora settecentesca della famiglia Consiglio, luogo del cuore FAI, in Carrara San Francesco d’Assisi n.16, oggi tenuta e mantenuta grazie alle forze di donna Maria Consiglio, ha potuto permettere l’analisi di un tesoro spesso dimenticato che, tuttavia, impreziosisce di emozioni la storia e la cultura della nostra Bisceglie.

Villa Consiglio, dimora nobiliare del XVIII sec., già inserita tra i beni d’interesse storico e artistico della Puglia, già presi a tutela dalla L. 1089/39, conserva e rappresenta una ricchezza incommensurabile, composta non solo dalla struttura abitativa in sé, immersa negli spazi verdi, ma anche da una cantina, un palmento (sec. 1650), due locali di deposito e da cinque ettari di terreno agricolo che furono acquistati nel lontano 1745 dai germani Vito, Francesco e Angelo Consiglio degli eredi dei coniugi Giovanna de Flore e Francesco di Marco Molinari di Bergamo.

Inoltre, si possono ammirare una deliziosa chiesetta di S. Nicola Vescovo del 1691 allestita dalla cura della famiglia, un tempio per sepoltura (sec. 1790), un’edicola votiva di S. Francesco (1813). Si tratta di un patrimonio tangibile ma anche “intangibile” per quanto la tenuta racchiude. Entrando, infatti, si ha già la sensazione di essere in un luogo fuori dal mondo che accoglie e ospita affreschi con rami di ulivo, segno di pace (A.D. 2003).

A destra della villa si affianca un giardino di agrumi, in stile ottocentesco, con in fondo un’esedra circolare di concerto a panca e croce in pietra come rito di preghiera.

La conservazione della dimora, una perla ricca di manufatti, quadri originali d’epoca e restaurati, arazzi di valore storico straordinario e pitturazioni che fanno grande questa realtà, impegna sforzi ed energie notevoli. Dalla breve ricognizione che in un pomeriggio d’estate si è potuta svolgere, la vera ricchezza - il vero patrimonio - della dimora storica, andando oltre i luoghi propriamente detti, sono le persone, le anime che la custodiscono. Il riferimento certamente non può che ricadere sull’artefice e mente della valorizzazione: Donna Maria, un tesoro di cultura, l’anima di tanta bellezza.

Villa Consiglio, discesa da una lunghissima e celebre dinastia, colpisce per la cura del dettaglio: un riferimento tra i tanti può essere la custodia preziosa di un arazzo ottocentesco ricamato a mano dalla bisnonna Maria Assunta Uva Consiglio e raffigurante il poeta Torquato Tasso e la sua compagnia Eleonora d’Este, restaurato con parsimonia e attenzione da maestranze familiari nel 2016. Tra le maestranze che si sono occupate dei restauri si menzionano: Michele Muzio (Bitonto), maestro d’opera; Giuseppe Papagni (Bisceglie), maestro del ferro; Domenico Ruggieri (Bisceglie), maestro del legno; Girolamo Pedone (Bisceglie), elettricista; prof. Vito Sette (Bisceglie), restauro pitture.

La dimora storica, in ultimo, è anche riconosciuta come fucina di importanti attività culturali tra le quali si ricorda la rassegna "Estate al Tempio" con l’obiettivo di coniugare la bellezza del luogo, e in particolare il tempio, con quella dell'arte. La prima manifestazione al tempio risale al 27 luglio 2012 in occasione della ricorrenza della nascita di Mauro Giuliani ed è stata curata dall’ultimo discendente diretto, Nicola Giuliani.

Tanto altro ancora bisognerebbe aggiungere sulla tenuta, una vera rarità immersa nel verde e da cui è possibile scorgere anche il mare (un tempo possedeva la veduta dell’intera cittadina). Gli studi non possono permettersi di arrestarsi per quante curiosità la Villa ha ancora da svelare. L’auspicio, dunque, è a proseguire infaticabilmente, coinvolgendo giovani e ricercatori a rendere omaggio a uno spazio incontaminato, tradizionale e di valore storico che fa di Bisceglie una meraviglia ancora tutta da scoprire.