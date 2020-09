Scuola: la Asl Bat avvia test sierologici per docenti

A partire da oggi, nella provincia Barletta-Andria-Trani, sarà possibile per il personale docente effettuare il test sierologico per la valutazione del Covid-19 anche nella sede centrale del dipartimento di prevenzione, ad Andria. La Asl Bat nei giorni scorsi ha distribuito più di ottomila dosi di test sierologici ai distretti socio-sanitari per la capillare diffusione ai medici di base incaricati di somministrare il test ai docenti che ne dovessero fare richiesta. Per completare l'offerta il dipartimento di prevenzione garantirà la somministrazione del test al personale scolastico docente e non in servizio presso gli istituti privati paritari, al personale scolastico docente e non in servizio presso gli istituti statali non assistito da medico di base poichè fuori sede e al personale scolastico docente e non in servizio presso gli istituti pubblici i cui medici di base non aderiscono allo screening preventivo.