50kg di carta riciclata pro capite: la Puglia meglio delle altre regioni del Sud

Secondo il 25mo rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia, curato dal ComieCo - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica - nel 2019 la Puglia ha fatto registrare ben 204.529 tonnellate di rifiuti cartacei riciclati con un aumento dell'8% annuo. Un dato davvero incoraggiante che, considerando i 4 milioni di residenti nella nostra regione, equivalgono a circa 50kg pro capite e 8,2 kg in più rispetto la media del Mezzogiorno. "Un incremento annuo che si avvicina al 10% non puo' in alcun modo essere ascritto alla casualita'" commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale del Comieco. "La Puglia sta iniziando a raccogliere i frutti di un percorso di diffusione, potenziamento ed efficientamento della raccolta differenziata avviato da tempo".