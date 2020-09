Anniversario del Transito a Dio del Venerabile don Pasquale Uva: domenica prossima un evento a Trani

Si svolgerà il 13 Settembre con inizio alle ore 17,30 nella sala convegni del Polo Museale di Trani sito in piazza Duomo la prima Conferenza dibattito "Pensieri Interpretati" dedicata al carismatico Don Pasquale Uva, fondatore della «Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie»

Don Pasquale che, con la tonaca e il suo Breviario fra le mani ha dedicato la propria vita ai poveri dementi e gli agitati del Meridione, ai quali dava cibo, un letto, vestiti, medicine, ma soprattutto, attraverso il dono dell’amore, restituiva loro la dignità di esseri umani.

Prestigiosi saranno i relatori della conferenza, S.E.Rev.ma Mons. Leonardo D’Ascenzo Arcivescovo di Trani Bisceglie e Barletta.S.E.R. Mons Vincenzo PisanelloVescovo di Oria Commissario Apostolico della congregazione. Suor Mariana Silvero Zorndella Congregazione della Divina Provvidenza. Dr Paolo Telesforo A.D. Universo Salute concluderà gli interventi S.E. Dott. Maurizio Valiante Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani, la conferenza sarà moderata dal Giornalista Alfredo Nolasco

I posti a sedere saranno liberi e su prenotazione la manifestazione infatti si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid. I posti disponibili in sala sono ovviamente ridotti, inoltre, è obbligatoria per tutto il pubblico e per tutti gli accreditati la prenotazione preventiva telefonica o via mail del proprio posto in sala.Molto rigide le regole sulle mascherine che dovranno essere indossate sia in sala (anche durante la conferenza) che nelle aree esterne.

A fine conferenza nella splendida Piazza Duomo alle ore 20.30 in uno scenario unico e inimitabile si terrà il concerto “Tributo a Ennio Morricone” con l’Orchestra Giovanile della Valle D’Itria diretta dal maestro Antonio Palazzo con il soprano Maria Rita Chiarelli, con il violino solista Eleonora Liuzzi e con la splendida voce narrante di Carlo Dilonardo, il concerto sarà presentato da Eugenio Caliandro.

L’ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria da fare telefonicamente o via email.

Le condizioni di partecipazione:

Prenotazione obbligatoria nel rispetto delle norme ANTI-COVID, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Tel 0883-582470 oppure scrivendoci all’indirizzo mail info@fondazioneseca.it

Ingresso gratuito, ma non dimenticate la mascherina.