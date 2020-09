​La biscegliese Clelia Sguera con il Quintetto “AlterAzioni” al Mirvita Summer Events 2020

Sabato 5 settembre presso l’Opificio Mirvita Tor De’Falchi a Minervino Murge, un Evento Speciale che vedrà la partecipazione della Violinista biscegliese Clelia Sguera e del Quintetto a corde “AlterAzioni”.

Incastonato in una delle rassegne di Musica, Arte,Cultura e Enogastronomia tra le più ricche e articolate di questa difficile stagione estivain tempo di Covid, il Quartetto a Corde "AlterAzioni" propone una suggestiva lettura delle pagine più famose di quella "italianità" musicale, che ha portato musicisti e artisti italiani nel mondo fin dai tempi più antichi, nel progetto "VISIONI DI IERI....E DI OGGI"

Dalle corti spagnole con Boccherini alla brillantezza del teatro di Rossini in uno stile fatto di tradizione e innovazione, i colori delle corde pizzicate della chitarra e del mandolino si fondono nei più caldi timbri degli archi.

La selezione di brani prevede composizioni originali per questa formazione, ma anche arrangiamenti composti appositamente, il tutto per raccontare della più raffinata “italianità” nel modo, quella che dai musicisti tocca i generi musicali, dagli strumenti arriva ai repertori.

IL Quintetto“AlterAzioni” è formato da musicisti di pluriennale esperienza concertistica e didattica, oltre a Clelia Sguera al violino, a comporlo i Maestri Matteo Notarangelo, (violino), Giacomo Battista (viola), Donatella Milella (violoncello), Leonardo Lospalluti (chitarra e mandolino), tutti con pluriennale esperienza concertistica in Italia e all’Estero, oltreché didattica.Il nomedel gruppo “AlterAzioni” tradisce la suapoliedrica vocazione che si esprime in forme varie e diversificate: dall’Educational acollaborazioni artistiche che spaziano dal jazz alla musica classica, dal Pop alla World Music, oltre che alle diverse collaborazioni con Centri di Produzione Teatrale e Enti pubblici e privati di varia vocazione. Il Quintetto “AlterAzioni” è fin dalla sua costituzione socio sostenitore del- l’AIL BAT, Associazione Italiana Leucemie.

IlMirvita Summer Events 2020 nasce da un’idea progettualedel Prof. Donato Di Gaetano, con la Direzione Artistica del M.° Pino Jodice. La rassegna, che si concluderà il prossimo 19 settembre con un omaggio in jazz al compianto maestro Morricone, ha animato i mesi di luglio e agosto con i migliori talenti del jazz italiano, ma anche con serate scientifiche che hanno visto la partecipazione del Prof. Marco Pallavicini, dell’Istituto di Fisica Nucleare, con osservazioni astronomiche a cura dell’Associazione Gravina Astronomica presieduta da Pasquale D’Ambrosio, conesibizioni di giovani musicisti a cura dell’Accademia “La Stravaganza” diretta da Paola Rubini, e della Associazione “AlterAzioni” di Bisceglie, nonché con importanti incontri dedicati alla cultura ebraica e al dialogo interreligioso.

L’Opificio Mirvita vuole essere spazio aperto ad altri spazi, luogo di condivisione e di sviluppo, “luogo in cui vivere generosamente insieme”. In questa prospettiva si colloca la proposta del Quintetto d’Archi “AlterAzioni”, una opportunità offerta ai graditi ospiti di Tor De'Falchi, per gustare la moderna classicità degli archi e delle corde pizzicate, nell’ottica di una proposta artistica al più ampio raggio stilistico, per accogliere al meglio gli ospiti nello spettacolare scenario delle colline di Tor De’Falchi.