Toccherà al New Chorus diretto dal maestro Marzia Pedone (soprano e flautista) concludere in bellezza gli eventi della seconda edizione del Festival MACboat, ideato e promosso da Bisceglie Approdi con il patrocinio del Comune di Bisceglie ed in collaborazione con le Accademie delle Belle Arti di Bari e Foggia. Venerdì 4 settembre (porta ore 20.30, inizio ore 21.00) la nota realtà canora biscegliese si esibirà nel concerto “Sulle note di un sogno – Musica sotto le stelle”, ospitato nell’incantevole cornice della darsena di nord-ovest del porto turistico.

Il New Chorus eseguirà un programma raffinato spaziando dalle più suggestive colonne sonore di pellicole di successo (“Titanic”, “Colazione da Tiffany”, oltre ad un omaggio al maestro Ennio Morricone), ai film di animazione (“Il Mago di Oz”, “il Principe d’Egitto”, “il Re Leone”), fino al pluripremiato “La Vita è Bella” di Roberto Benigni. Costituitosi nel 2017, il New Chorus conta attualmente un ensemble di circa 40 elementi e vanta al proprio attivo numerose esibizioni sia in contesti di circoli privati sia in concerti sostenuti dalla pubblica amministrazione, durante i quali ha riscosso positivi consensi da parte del pubblico.

Il coro sarà accompagnato dal maestro Emanuele Petruzzella al pianoforte, mentre la serata sarà presentata da Maria Lorusso. Ingresso gratuito, previa prenotazione al 349.5252923, oppure al 349.8076575 fino ad esaurimento posti.