Elezioni, diffusa la circolare che definisce le modalità di voto per positivi al Coronavirus

Con la circolare 39/2020 della Direzione centrale per i Servizi elettorali inviata a tutti i prefetti sono state rese note le modalità di voto per i positivi al Covd-19 ricoverati o in quarantena domiciliare con l’obiettivo di ridurre i rischi di contagio.

Per coloro che sono in quarantena domiciliare è previsto che gli stessi possano votare presso il proprio domicilio nel comune di residenza. Per poterlo fare è necessario far pervenire al Sindaco (nel caso di Andria al Commissario Straordinario) della città in cui si è iscritti nelle liste elettorali, tra il decimo e il quinto giorno prima la data delle votazioni, una dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di esercitare tale diritto e il certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla Asl, che attesti l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa.

Per le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, dove siano presenti reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni elettorali con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate. Qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (Uscar), designato dalla competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune.

Per ciò che riguarda, invece, il voto ai seggi la circolare relativamente alle modalità di inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna, chiarisce che nel referendum popolare confermativo e nelle elezioni regionali e amministrative, l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, deve provvedere a inserirle personalmente nell'urna corrispondente.