​Giardino Botanico Veneziani, Yoga e Pilates al suono degli Handpan​

Domenica 30 agosto, dalle ore 19.00, presso il Giardino Botanico Veneziani, avrà luogo la seconda lezione di Yoga e di Pilates con le insegnanti Gilda Bellifemine e Micaela Lomuscio, del Centro Yoga asd biscegliese “Joya”. Novità di questo secondo appuntamento, il panorama sonoro dei musicisti “Mystic Handpan Puglia”, che accompagneranno gli ospiti con la loro musica ethno-ambient e con il suono degli handpan.

Lo rende noto un comunicato a firma di Silvia Cantarone.

In seguito al grande successo del primo appuntamento, tenutosi l'11 agosto sempre presso il Giardino biscegliese, per la rassegna “Dentro – Verde e benessere”, il centro Joya ha deciso di accontentare le numerose richieste replicando l’iniziativa, organizzata in collaborazione con le associazioni biscegliesi Muvt e Mosquito aps, che si occupano regolarmente della gestione della culla verde cittadina.

Anche stavolta, protagoniste dell’attività saranno le due discipline fisico-spirituali dello Yoga e del Pilates, orientate in particolare modo al miglioramento della respirazione ed alla meditazione.

Si comincia con una calorosa accoglienza dei partecipanti; poi, si entrerà nel vivo della serata con la lezione di Pilates, in cui gli ospiti avranno la possibilità di sperimentare il lavoro dinamico e centrante di tal disciplina; dopo una brevissima pausa, seguirà la sessione di Iyengar Yoga, incentrato sul miglioramento della respirazione. Le melodie ethno-ambient dei Mystic Handpan Puglia forniranno un ulteriore sostegno al rilassamento, al ritmo del respiro e del movimento: il gruppo di musicisti si sta dedicando, già da alcuni mesi, a portare in giro per i luoghi mistici e spirituali della Puglia la vibrazione eterea e rilassante dell’handpan, uno strumento a percussione, spesso affiancandosi proprio a sessioni di Yoga e di meditazione.

Le insegnanti Gilda Bellifemine e Micaela Lomuscio, entusiaste dell’esito notevolmente positivo del primo appuntamento dedicato allo Yoga ed al Pilates presso il Giardino Botanico Veneziani, sono liete di rinnovare l’invito ai biscegliesi per la scoperta del loro corpo e del loro respiro come territorio di serenità e di benessere interiori, in cui è possibile ritrovare se stessi, allontanandosi da rumori e interferenze esterne.

L’ingresso è aperto a tutti coloro abbiano voglia di sperimentare un’attività diversa dal solito, o a chi ne sia già appassionato e sia curioso di praticarla in un posto diverso e naturale; per prendere parte alla lezione, è previsto un contributo di partecipazione, ed è inoltre necessario munirsi di un tappetino per yoga, di un telo in spugna o cotone, di uno spray antizanzare, di un pareo e di abiti comodi.

È possibile iscriversi o chiedere ulteriori informazioni contattando gli organizzatori o le insegnanti.