Libri nel Borgo Antico, ecco come prenotare i posti Copyright: BisceglieLive.it

Comincia oggi l'edizione 2020 di Libri nel Borgo Antico. Una edizione, naturalmente, molto diversa dal solito per effetto della necessità di adattarsi all'emergenza covid 19.

La grande novità è quella della prenotazione dei biglietti: va effettuata personalmente recandosi presso la libreria Abbraccio alla Vita (via XXIV Maggio 44 Bisceglie) 27 agosto (dalle 10 alle 13). L’ingresso a Largo Castello sarà consentito dalle 18,15 alle 19,30 di ciascuna serata: dopo tale orario la prenotazione si riterrà nulla. La prenotazione riguarda tutte le conversazioni di ciascuna serata: non sarà quindi possibile prenotare posti per assistere a una sola conversazione, né accedere alla piazza dopo le 19,30.

Il ticket di prenotazione è nominativo e non cedibile. All’ingresso va esibito documento di identità.

Per assistere alle conversazioni nelle altre piazze (piazza Tre Santi, Palazzo Ammazzalorsa, Porto Turistico) è possibile effettuare la registrazione direttamente all’ingresso.

Si ricorda che non sarà consentito l’accesso a chi sarà rilevata una temperatura superiore ai 37,5°.

Si consiglia vivamente di scaricare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI.