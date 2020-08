Tenute presenti le norme sanitarie e di distanziamento sociale, la CompagniAurea, diretta da Francesco Sinigaglia, nell’ambito del cartellone MACboat (Musica Arte e Cultura) di Bisceglie Approdi, ha gremito la darsena di nord ovest, venerdì 21 agosto 2020, dalle 20:30, con lo spettacolo Porto Teatro, al suo debutto.

L’evento, realizzato in sinergia con le Accademie di Belle Arti di Bari e Foggia e con il patrocinio del Comune di Bisceglie, ha permesso che le quattro protagoniste - Ilaria Di Benedetto, Arianna Lamantea, Sabrina Papagni e Camilla Sinigaglia -, introdotte dalla voce di Mino Dell’Orco, potessero esibirsi in sicurezza, emozionando il pubblico anche con una performance che ha coinvolto lo spazio, non solo scenografico, del caicco turco, attraccato alla banchina.

A metà tra comico e riflessivo, Porto Teatro nel suo incipit ha proposto al pubblico un prologo scritto da Francesco Sinigaglia sulla condizione della cultura al tempo del Covid-19. Il regista biscegliese, attualmente impegnato presso il Bifest di Bari, infatti, ha provato a immaginare nel suo scritto drammaturgico un possibile futuro per il teatro e per le arti. In ultimo, Sinigaglia ha tenuto a ringraziare la stampa e la squadra di Bisceglie Approdi, rappresentata in sala dal presidente uscente dott. Antonello Soldani, per l’invito e per l’impegno fattivo a tutela della cultura.

In scena, si sono alternati celebri monologhi di repertorio ed estratti di spettacoli che la CompagniaAurea ha portato sulle assi sin dalla sua nascita. Fil rouge della serata è stato il mare, protagonista degli interventi delle giovani attrici, alla presenza delle autorità comunali, degli assessori del Comune di Bisceglie alla Cultura, dott.ssa Loredana Acquaviva, e al Turismo, dott.ssa Rosalia Sette. Ha, in più, preso parte allo spettacolo l’attore Nicola Losapio in momenti teatrali tratti dalla pièce Fuori.1994 e dalla rivisitazione comica de La Signora delle Camelie.

Il ritmo incalzante e scanzonato ha divertito la platea, composta da adulti e bambini attenti e rispettosi delle misure anticovid. Porto Teatro, dunque, ha adattato le componenti teatrali e il linguaggio al presente e al territorio. I testi e la regia sono stati a cura di Francesco Sinigaglia; le scenografie e disegno luci di Andrea Di Molfetta; i costumi di Anna Todisco; il trucco e il parruco di Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea; la fotografia di Ignazio Ardito e il service di Walter Todisco.

La CompagniAurea si prepara alla riapertura dei laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti dal prossimo 15 settembre, in collaborazione con S.O.M.S. Roma Intangibile e Fondazione DCL. Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni rivolgersi al numero 3202313278 o alla mail compagnia.aurea@gmail.com.