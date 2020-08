Festival MACboat, lo spettacolo della “Kinetic ground dance company”

Tocca ad uno spettacolo di danza di sicuro impatto emotivo completare il fitto calendario agostano del Festival MACboat, ideato e promosso da Bisceglie Approdi col patrocinio del Comune di Bisceglie ed in collaborazione con le Accademie delle Belle Arti di Foggia e di Bari.

Giovedì 27 agosto, con inizio alle 21.30, la compagnia di danza contemporanea “Kinetic ground dance company” va in scena nel suggestivo scenario della darsena di nord-ovest del porto turistico con l’esibizione dal titolo “Prospettiva Accidentale”. Le cinque danzatrici Jenny Lasciarrea (che cura l’intero impianto coreografico), Roberta Storelli, Gabriella Todisco, Ambra Amoruso e Delia Mastrapasqua ballano e volteggiano animando le opere dell’artista Federica Claudia Soldani, profondamente inserite nel concetto di ricerca interiore dell’uomo e di scoperta delle sue fragilità, coniugando così l’arte figurativa e quella visiva alla danza.

I corpi delle danzatrici sono mossi infatti dall’esigenza di una costante ricerca del proprio sé, traendo spunto dal filosofo Jean-Luc Nancy che richiama il concetto di “nuda veritas”: non il mistero di una verità da rivelare o da portare alla luce della coscienza, bensì la rivelazione stessa, a fior di pelle, nella sua immanenza inesauribile e debordante. Ogni danzatrice interpreta il proprio vissuto immedesimandosi nelle opere, ognuna con la personalità ed il temperamento che la contraddistingue; indaga nell’idea del sé nell'incontro con l’altro. E come in una prospettiva accidentale con un punto di vista imprevisto e casuale, così nell’animo umano risuona un sentire variabile e fragile.

L’ingresso è gratuito (con obbligo di indossare la mascherina), previa prenotazione alla mail: info@bisceglieapprodi.it.