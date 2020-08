Bifest 2020: tra i premiati Pupi Avati, Micaela Ramazzotti e Lina Sastri

Il Bifest - edizione 2020 - di Bari non teme il Covid e, con le dovute norme di sicurezza igienico-sanitarie e di distanziamento, ha permesso, ancora una volta, alla cultura cinematografica di trionfare con sensibilità e accuratezza.

Si è chiusa ieri, lunedì 24 agosto 2020, la terza giornata del Bari International Film Festival (Presidente onorario Ettore Scola; Presidente Margarethe Von Trotta; direttore Felice Laudadio), in scena dal 22 al 30 del mese corrente, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.

L’undicesima edizione del Festival, dedicata a Mario Monicelli a dieci anni dalla sua scomparsa, ha visto tra i protagonisti i fratelli Avati (Pupi, Antonio e Tommaso, Premio Tonino Guerra) e Lina Sastri (Premio Federico Fellini Platinum Award for Artistic Exellence) per essere «Un’interprete straordinaria, vincitrice di due David di Donatello, che con il suo fascino e il suo carisma ha saputo portare sullo schermo donne forti e dalla profonda umanità, talora lacerate, in grado di guardare al mondo e alla vita con forza d’animo e filosofia».

Ha saputo emozionare anche il videomessaggio di ringraziamento di Micaela Ramazzotti relativo al Premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista da Gli Anni Più Belli (Gabriele Muccino, 2020). Nella serata di lunedì, invece, in piazza Prefettura, dalle 20:30, sono stati assegnati i riconoscimenti a Francesco Frigeri (Premio Dante Ferretti per la migliore scenografia de Il primo Natale) e a Pietro Marcello e Maurizio Braucci (Premio Luciano Vincenzoni per la migliore sceneggiatura di Martin Eden), oltre all’anteprima internazionale del thriller psicologico Rose Plays Julie (2019) dei registi irlandesi Christine Molloy e Jow Lawlor con Ann Skelly, Orla Brady e Aidan Gillen.

Per la quarta giornata, martedì 25 agosto, è prevista presso l’arena del Castello Svevo, dalle 19:00, la presentazione della rivista Bianco e nero su Mario Monicelli con Fabio Ferzetti, Enrico Magrelli e Felice Laudadio. Seguirà, poi, nella medesima location, la proiezione fuori concorso de La rivincita di Leo Muscato con Michele Venitucci, Michele Cipriani, Deniz Özdogan, Sara Putignano (Italia 2020, 87’ v.it.).