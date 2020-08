Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

Grande successo per l’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re” Copyright: BisceglieLive.it

La location sempre suggestiva del Teatro Mediterraneo, una luna ammaliante e carica di fascino a far da sfondo, ma soprattutto le vibrazioni positive e l’energia di una realtà del panorama musicale pugliese in costante ascesa. Non hanno affatto tradito le aspettative i circa 40 giovani e talentuosi elementi dell’orchestra e coro “Fa Mi Fa Re”, magistralmente diretti dal maestro Domenico De Musso, protagonisti della seconda edizione del concerto “Note di mezza estate”.

Da Barry White a Fiorella Mannoia, passando per Alicia Keys, Gloria Gaynor e Lady Gaga, “Fa Mi Fa Re” ha eseguito con arrangiamenti originali ed accattivanti alcuni celebri brani della scena pop italiana ed internazionale entusiasmando il pubblico del Teatro Mediterraneo, la cui capienza è stata inevitabilmente limitata dalle disposizioni anti-covid.

Tra le sorprese della serata, un momento tutto dedicato al maestro Ennio Morricone, con emozioni alle stelle durante l’esecuzione di “C’era una volta in America”, realizzata al flauto traverso da Giovanna Preziosa. Particolarmente apprezzate, inoltre, le performance delle ballerine della New Dance Academy dirette dal Yole De Feudis che hanno accompagnato diverse canzoni, oltre agli intermezzi con i versi introspettivi declamati da Giuseppe Pugliese, nella duplice veste di poeta e musicista.

Patrocinato dal Comune di Bisceglie, lo spettacolo ha di fatto inaugurato gli eventi post-ferragostani di un’estate che ha ancora tanto da offrire, come ha sottolineato nel suo intervento l’assessore al turismo Rosalia Sette.