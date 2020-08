​Linea verde di Rai Uno dedica ampio spazio a Bisceglie e alla Mastrototaro Food

Domenica 23 agosto dalle ore 12.20 Linea Verde, il programma di Rai Uno che da oltre mezzo secolo racconta le eccellenze del territorio italiano, dedica ampio spazio a Bisceglie con un focus sulla Mastrototaro Food, azienda agroalimentare di Bisceglie.

Mercoledì 15 luglio la troupe Rai infatti è stata ospite dell’impianto produttivo dell’azienda biscegliese, da anni impegnata nella trasformazione di prodotti di qualità a Km zero, e ha ripreso le varie fasi dell’innovativa filiera produttiva dei pomodori sott’olio che, grazie alla scelta di piccoli pomodori tondi, diminuisce notevolmente l’utilizzo di sale garantendo un prodotto più gustoso e sano..

Mastrototaro Food si occupa di produrre e esportare il sapore autentico della Puglia, la Puglia degli assolati campi dove l’aria è pura e la terra, curata ad arte, regala magnifiche creazioni che con sapienza vengono trasformate in deliziose leccornie. In questo è specializzato il marchio Mastrototaro Food, riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale per serietà e professionalità. Il segreto è saper essere artigiani della bontà, curando in casa tutte le fasi della filiera. Solo così, conoscendo tutti i prodotti dalla semina all’invasettamento, si può raggiungere l’eccellenza. E la famiglia Mastrototaro, sull’eccellenza, ha costruito la sua storia.