Al via le prenotazioni per partecipare a Libri nel Borgo Antico. Ecco come fare

L’undicesima edizione di Libri nel Borgo Antico sarà ovviamente diversa, per le modalità di partecipazione del pubblico alle conversazioni con gli autori. Pur mantenendo la totale gratuità degli eventi, l’organizzazione di Lba ha definito un protocollo che dovrà essere seguito accuratamente dai partecipanti. Ecco quali sono le procedure da seguire.



PER PARTECIPARE ALLE CONVERSAZIONI DI PIAZZA TRE SANTI, PALAZZO AMMAZALORSA E PORTO TURISTICO sarà necessario registrarsi all’ingresso delle aree (che saranno delimitate), per consentire la tracciabilità di tutti i presenti.

Dopo la registrazione, si accederà all’area da un unico ingresso, sarà misurata la temperatura corporea dei partecipanti, per i quali è obbligatorio indossare la mascherina.

Le sedute saranno distanziate e opportunamente sanificate.

È consigliabile presentarsi in loco in anticipo per consentire il regolare svolgimento delle serate. Di seguito i link al programma:

27 agosto

28 agosto

29 agosto

30 agosto

PER PARTECIPARE ALLE CONVERSAZIONI DI LARGO CASTELLO la modalità di accesso sarà la seguente:

A partire dalle ore 17,00 di martedì 25 agosto sarà possibile collegarsi al sito www.librinelborgoantico.it e prenotare il proprio posto in piazza per una delle quattro serate.

Al momento della prenotazione sarà necessario comunicare i propri dati, al fine di rendere tracciabili tutti i presenti.

Il sistema invierà una email all’indirizzo fornito, che conterrà il formato digitale del biglietto, Il biglietto dovrà essere stampato e presentato all’ingresso di largo Castello, insieme con un documento di identità.

Il biglietto è personale e non cedibile. L’organizzazione invita coloro i quali si prenoteranno a scaricare sul proprio smartphone l’App Immuni.

L’accesso a largo Castello sarà consentito dalle 18,30 alle 19,30.

“Consigliamo a quanti vogliano partecipare - dice Sergio Silvestris, presidente dell’Associazione Borgo Antico - di prenotarsi online. Le prenotazioni saranno possibili fino a esaurimento dei 520 posti. Ci scusiamo anticipatamente con quanti non troveranno posto. Ma quest’anno non si poteva fare diversamente per garantire la massima sicurezza di autori e pubblico”. Nonostante la situazione, prosegue Silvestris, “abbiamo garantito la totale gratuità della partecipazione all’evento, cosa che resta una caratteristica di Libri nel Borgo Antico”.

In considerazione della limitata disponibilità di posti, l’Associazione Borgo Antico, in collaborazione con TeleRegione, trasmetterà in diretta tutte le conversazioni di largo Castello, partire dalle 19,30 del 27, del 28, del 29 e del 30 agosto, sul Canale 14 del digitale terrestre.