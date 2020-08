Premio internazionale di cultura, arte e spettacolo "Sergio Nigri": tutti i premiati

L’Art. 2 Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, cosi recita: L’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo tra le popolazioni e i luoghi.”

L’Archeoclub di Bisceglie, presieduto dal prof. Luigi Palmiotti, suo fondatore, da 38 anni promuove la Custodia del Patrimonio cittadino, valorizzandolo, attraverso pubblicazioni e attività, mettendo in risalto il passato che non può cadere nell'oblio. Nasce cosi nove anni fa, l’idea di istituire un Premio dedicato al flautista Sergio Nigri, illustre artista fra i baluardi della Storia non solo italiana e, tra i grandi Patrimoni culturali identitari della città di Bisceglie.

Anche questa nona edizione del Premio, sotto l’egida del Comune di Bisceglie, che si svolgerà domenica 23 agosto – a partire dalle ore 18:30 –presso la Sala Convegni VECCHIE SEGHERIE Mastrototaro, via Porto, 35”, ha incluso un premio Speciale per i Diritti Umani omaggio a don Tonino Bello. Apre la Cerimonia di Consegna del Premio il Sindaco Angelantonio Angarano. Il Premio Internazionale “Sergio Nigri”IX Ed. per la Cultura, Arte e Spettacolo e Il Premio per i Diritti Umani omaggio a don Tonino Bello, sarà consegnato a Enti, Istituzioni, Personalità del mondo della Scienza della Terra, Impresa, Educazione,Cultura e Comunicazione.

I Premiati Sergio Nigri edizione 2020:

Scienze della Terra, prof. Geol, Salvatore VALLETTA - Presidente Ordine dei Geologi della Puglia;

Comunicazione – Rai Uno LINEA VERDE sarà presente il Dirigente RAI Uno, dott. Angelo MELLONE,

TELENORBA Direttore dott.Vincenzo MAGISTA;

Istituzioni - ARCHIVIO SEGRETO ESTENSE di Modena; dott.ssa Patrizia CREMONINI Direttore Archivio di Stato di Modena;

XI Reggimento ARMA Carabinieri Puglia Comandante dott. Angelo Primaldo GIURGOLA;

Cultura –Poeta dott Franco LEONE Poeta, Storico dr Vitoronzo PASTORE; Associazioni Culturali: Associazione Regionale Pugliesi Milano (presidente Gen Camillo De MILATO ); Accademia Italia in Arte nel Mondo di Brindisi (Presidente dott. Roberto Chiavarini);

Impresa: Frantonio GALANTINO (gestore dott. Gianvito Galantino);

Management: dott. Massimo CASSANELLI.

I Premiati per i Diritti Umani omaggio a Don Tonino Bello:

Mons. Giovanni RICCHIUTI Arcivescovo di Gravina, Altamura, Acquaviva delle Fonti; MORGAN SCHOOL diretta dai fratelli Marta e Nicolò MINERVINI; Associazione PEGASO (presidente dott Leonardo MANCINI ), Il VASCELLO Rivista scolastica di San Ferdinando di Puglia, fondata dal DS prof. Carmine GISSI; SECOP Ed. Corato, (Editore dott. Peppino PIACENTE); Rivista NEDA – Secop Ed. ( Direttore Responsabile il dott Luca De CEGLIA). Interviene il dott. Benedetto Grillo Direttore d’Orchestra.

Madrina della serata il Sociologo e Poeta Antonella PAGANO Critico letterario internazionale A.I.C.L. affiliata UNESCO dal ’71.

Conduce la IX Edizione, Pina CATINO - Decano Archeoclub d’Italia e Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie. Si accede su invito in rispetto alla normativa COVID.