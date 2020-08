Premiazione del concorso “Donazione” promosso da Aido e Laboratorio urbano Tupputi

E’ quasi arrivato il momento fatidico: sabato 22 agosto alle ore 20 , nella caratteristica piazzetta Tre Santi nel Centro storico, conosceremo i vincitori del primo concorso di pittura, scultura, fotografia e disegno decretati dalla Giuria di esperti della Scuola di arti visive del Laboratorio Urbano “Tupputi” tra quanti hanno aderito al concorso, promosso da AIDO e Laboratorio Urbano Tupputi, inviando loro manufatti.

Sono state 35 le opere giunte, alcune da paesi vicini: ogni autore ha giustificato la sua opera come attinente al tema “DonAzione”, richiesto dagli organizzatori.

Sebbene l’Aido abbia come suo scopo precipuo quello di informare sul tema della donazione di organi, cellule e tessuti, e di sollecitare corretti stili di vita, il tema della donazione poteva e doveva essere inteso in senso lato. Un primo GRAZIE va proprio ai partecipanti al concorso che saranno i protagonisti della serata.

Tutte le opere sono rimaste esposte nelle vetrine di esercizi commerciali di Via Moro e Via XXIV Maggio dall’1 al 20 agosto. Si ringrazia ulteriormente tutti gli esercenti che hanno dato la loro disponibilità avendo cura delle opere e mettendole bene in evidenza.

Dal pomeriggio di sabato nella piazzetta ad anfiteatro saranno esposte in mostra e potranno essere ammirate tutte le creazioni pervenute e, a partire dalle venti, inizierà la manifestazione rispettando le norme anticovid che sono state emanate col decreto del 17 agosto e che ci sono state suggerite dal dott. Gianni De Trizio responsabile della Protezione Civile di Bisceglie.

Quante persone l’AIDO deve ringraziare per la buona riuscita dell’evento: tanti autori, biscegliesi e non, che ci hanno offerto le loro opere; i poeti che hanno scritto una poesia a tema; i musicisti che intervalleranno le letture poetiche; la storica dell’arte Margherita Pasquale che illustrerà gli artisti che hanno creato opere sul tema, ed infine la nostra presentatrice Daniela Rubini che con la sua generosa e competentepresenza renderà la serata indimenticabile per tutti.

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale che, oltre al patrocinio, ha messo a disposizione tutti gli strumenti tecnici necessari per rendere la piazzetta consona alla normativa anticovid.

Nella locandina allegata sono citati tutti gli interventi della serata che si concluderà con la proclamazione dei vincitori.