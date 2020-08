​“La sera dei miracoli”​, torna il recital musicale della Compagnia dei Teatranti

“La sera dei miracoli” è un recital musico/teatrale a cura della Compagnia dei Teatranti formato da alcune delle più famose canzoni di Lucio Dalla ed intervallate da curiosità ed aneddoti sulla vita sia artistica che personale del grande cantautore bolognese.

Presentato per la prima volta al Teatro Mediterraneo (anfiteatro) di Bisceglie nell’ambito della manifestazione “Bisceglie sull’onda 2019” organizzata dal Comune di Bisceglie ed alla presenza di circa 700 spettatori, deve il suo successo proprio alla formula canto e musica dal vivo più speakeraggio teatrale ad opera dell’attrice Lella Mastrapasqua, nota soprattutto al pubblico televisivo per la presenza in alcune barzellette delle ultime edizioni del programma “Mudù”.

Quest’anno, inserito nel cartellone di STRANIEVENTI20, “La sera dei miracoli” sarà di scena domenica 16 agosto al Parco Santa Geffa di Trani.

Due parole infine sulla cover band E ADESSO… DALLA!: nasce ufficialmente nel gennaio 2013, esibendosi in numerosi locali e circoli privati del Nord barese. Nell’aprile del 2013 la band si è inoltre esibita in un concerto che ha visto la partecipazione di uno dei più famosi collaboratori di Lucio Dalla nonché fondatore insieme a Gaetano Currieri degli Stadio: il chitarrista Ricky Portera.