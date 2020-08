Mirko Signorile in concerto con Nabil Bey al BiSoulFest

Richiamerà il profumo dell'incenso (bakhur, in arabo) il concerto che martedì 18 agosto a Bisceglie, nel teatro Mediterraneo, vedrà esibirsi al pianoforte Mirko Signorile con l’accompagnamento vocale di Nabil Bey, fondatore dei Radiodervish.

L’evento si colloca quale primo appuntamento della rassegna musicale BiSoulFest e Mirko Signorile, jazzista di fama internazionale, vincitore del prestigioso Italian Jazz Awards 2010, accoglie con entusiasmo l’invito a presentare il suo progetto Bakhur. Si tratta di una rivisitazione del repertorio più celebre della musica araba in cui trova sbocco naturale la collaborazione con il noto cantautore libanese, scrittore e giornalista per Al Jazeera, Nabil Bey. Il poliedrico artista, fondatore del gruppo dei Radiodervish, uno dei più attivi in ambito di world music sulla scena italiana ed internazionale, vanta numerose collaborazioni con artisti e personaggi della cultura del calibro di Battiato, Noa, Piovani, Copeland, Jovanotti, Lucarelli.

Il BiSoulFest, festival del jazz, contribuisce ad animare l’estate biscegliese sulla spinta del suo ideatore Mauro Lorusso. L'imprenditore biscegliese, già attivo 15 anni fa sulla scena jazzistica locale con il SoulFestivalJazz, che aveva vantato la presenza finanche dell'Esbjorn Svensson Trio, ha coordinato più volte eventi jazz con ospiti di rilievo, tra cui Marziliano, Mezzina e lo stesso Signorile.

Patrocinato dal Comune di Bisceglie, il concerto inizierà alle ore 21.00 e sarà gratuito, con contributo di solidarietà interamente devoluto a favore di Caritas e Progetto Uomo. Per parteciparvi bisognerà prenotarsi inviando una mail all'indirizzo bjazzfestival@gmail.com.

Il secondo appuntamento con il Bisoulfest è in calendario venerdì 28 agosto, sempre presso il Teatro Mediterraneo di Bisceglie, con Patty Lomuscio and Friends.