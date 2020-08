​Note di Stelle alla darsena di Bisceglie con "Terra mia" delle sorelle Sasso

Tra le stelle che hanno illuminato il cielo biscegliese nella notte di San Lorenzo di questa estate 2020, Lisa e Vanna Sasso lunedì 10 agosto sono state protagoniste del concerto “Terra Mia”. Si è trattato, infatti, di uno spettacolo canoro della cura artistica di Nuova Accademia Orfeo all’interno del Festival MACboat 2020 (Musica Arte Cultura), presso la darsena di nord ovest (Via la Spiaggia) di Bisceglie Approdi.

Lisa e Vanna Sasso hanno deliziato i tanti spettatori presenti con le loro voci eleganti e raffinate interpretando i grandi successi del panorama musicale italiano, da Domenico Modugno a Mina, passando per De Andrè, Dalla e Battisti, lungo un percorso all’insegna dei testi più intensi e di indimenticabili melodie che hanno permesso di far conoscere ancora di più la canzone italiana resa celebre in tutto il mondo.

Il repertorio ben equilibrato e studiato alla perfezione, che mescolava scelte musicali pop e di ricerca, ha visto le cantanti accompagnate nelle loro coinvolgenti performances dalle note di Roberto Marasciuolo al pianoforte e di Francesco Galizia alla fisarmonica e al sax.

"Terra Mia" è stata l'ennesima conferma dello straordinario talento canoro delle sorelle Sasso.