A Bisceglie va in scena il rock da camera

“Chamber Rock”, ovvero rock da camera. E’ il titolo del grande appuntamento con musica e gastronomia in programma sabato 8 agosto, alle 20.30, alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, in collaborazione con l’agenzia Apr di Trani. Protagonisti della serata due musicisti del territorio, Alfonso Mastrapasqua, al violino e alla chitarra elettrica, e Leo Binetti a piano e synth.

Chamber Rock è uno spettacolo di altissima qualità musicale: i temi melodici più "classici" del rock e del pop, con brani stilisticamente e universalmente conosciuti, vengono eseguiti con organico ridotto e strumentale, senza voce. Un progetto difficile, soprattutto per la realizzazione di quelle che non sono cover ma esecuzioni della struttura originale letta con questo organico minimo (Bohemian Rhapsody) oppure parafrasi vere e proprie dei temi (Paranoid Android). Un percorso che parte dai padri del brit rock melodico (Paul McCartney) passando per i Pink Floyd fino ai più recenti Radiohead e Muse, non dimenticando il fuoriclasse Freddy Mercury.

Alfonso Mastrapasqua è un polistrumentista di Trani, diplomato al Conservatorio in Composizione. Da violinista classico ha suonato alla Scala di Milano e nell’Orchestra Rai di Torino. Oggi è autore di diversi progetti musicali.

Leo Binetti è un pianista di Molfetta, diplomato al Conservatorio, con esperienza nel pop, nel rock, oltre che nel classico. Collabora con diverse orchestre del territorio e con artisti di fama nazionale.