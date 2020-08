La grande festa dei soci di S.O.M.S. “Roma Intangibile” che ha avuto luogo sabato 1 agosto 2020, presso la location della Lega Navale, è stata l'ennesima conferma di come mutuo soccorso, cultura, allegria, spensieratezza e serenità siano degli elementi imprescindibili ad ogni evento del Sodalizio biscegliese.

Questo è quanto emerge dalle parole del Presidente del Sodalizio, dott. Pasquale D’Addato in una nota ai Soci. Il Segretario dell'ufficio di Presidenza dell'associazione Francesco Dell'orco ha reso nota la grande partecipazione, seppur siano state tenute conto le misure di distanziamento sociale, di igiene e sicurezza, e ingressi contingentati tra soci, ospiti e amici presenti all’evento di solidarietà. Importante, oltre a ciò, è stata la cultura del gusto che ha visto protagonisti gli assaggi culinari curati da “L’angolo del Panzerotto” di Bari.

Il Presidente di Roma Intangibile D’Addato si è detto entusiasta e ha invitato i soci e i simpatizzanti ai prossimi appuntamenti in programma: la serata teatrale “Dionisie Urbane” prevista per sabato 8 agosto e l'incontro di Ferragosto in Villa Ciardi del 14 agosto, per il quale restano gli ultimi posti disponibili.

Questi due eventi saranno per il Sodalizio una garanzia di successo e occasione di sano divertimento e convivialità. Per i soci di Roma Intangibile basta poco per animare le calde sere d'estate, ritrovandosi in un clima informale, condividendo in compagnia momenti di gioia.

La regia audio dell’evento è stata curata dal socio DJ GB (Giambattista Dell’Olio).