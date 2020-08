L'associazione culturale "Forme" presenta il Green Party 2020

L’associazione culturale “Forme”, impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, ambientale e gastronomico del territorio, martedì 11 agosto, alle ore 20:30 presso il locale Puerto Azul, a Bisceglie, organizza il Green Party 2020.

L'associazione fa sapere: «Ripartire per noi è un atto di coraggio. Il coraggio di elaborare la ripresa dopo la pandemia che ha cambiato drasticamente la nostra vita. Nonostante le preoccupazioni economiche per la sospensione delle attività, lo spirito dinamico di “Forme” si riflette nell'elaborazione di nuove idee per stare insieme in sicurezza, più in green di prima. La volontà di ricominciare ci dà la certezza che sarà il lavoro a suggerirci le soluzioni possibili. Per questo confidiamo nell'affetto del pubblico e di tutti partner».

L’inizio della manifestazione, fissato alle 20.30, prevede un’innovativa introduzione con un talk su temi ambientali; a seguire capsule di abiti e accessori eco sostenibili (collane di spezie di Marine Arena), prima di lasciare spazio a momenti di divertimento e musica.

L’organizzazione informa che durante la serata sarà conferito il premio "Forme Fashion Green". L'evento, inoltre, prevede un dress-code di colore verde. Ospite della serata sarà il cantante Antonio Di Liddo, già premiato a Sanremo.

Per info chiamare Elena Brulli al 3450720314, oppure Isabella Di Liddo al 393374528.