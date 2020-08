Summer show 2020. La speranza nella musica

Una epifania. La musica con il suo potere catartico e salvifico sarà il tema del Summer Show 2020 firmato Nuova Accademia Orfeo.

Dopo lo straordinario successo del 2019 tributato da migliaia di persone, che sugellava il decimo anno di attività della Nuova Accademia Orfeo, diretta da Vanna Sasso, molto più di una “scuola di musica”, bensì presidio e istituzione culturale assieme a Bisceglie, il Summer show torna sabato primo agosto con “La musica ... la nostra vita”. Lo spettacolo in cui gli allievi della Nuova Accademia Orfeo dalle ore 20,30 daranno dimostrazione del loro percorso artistico nello scenario mozzafiato di uno degli anfiteatri più belli d’Italia, il Teatro Mediterraneo, mirabilmente affacciato sul mare.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Bisceglie, rappresenta l’evento di apertura della “Settimana della musica” e si svolgerà nel pieno rispetto delle direttive in merito al distanziamento sociale per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Tutti ricorderemo come la musica, in pieno lockdown, abbia costituito uno strumento di espressione quasi catartico e di comunione tra persone diverse, infondendo la voglia di reagire e di vivere. Numerosi i flashmob sui balconi che hanno unito le popolazioni e dato conforto rispetto alla situazione drammatica che l’Italia stava vivendo durante il picco della pandemia. È proprio questo il senso dello spettacolo intessuto da Vanna Sasso: la musica come elemento utile e salvifico per superare ogni difficoltà. Che sia essa relativa all’esistenza di ciascuno, dal senso di solitudine alla fine di un amore, sino al blocco dell’intera popolazione mondiale davanti ad una pandemia che oltre a milioni di vite porta via il sorriso e la libertà ad una generazione intera.

La musica come inno alla speranza, dunque, mezzo di espressione di ogni sentimento e tormento in quest’anno che ha segnato profondamente tutti. Il Summer show 2020 celebrerà la vita che ricomincia attraverso un linguaggio potentissimo che è quello della musica. La spina dorsale sarà costituita da note e canto, ma la Nuova Accademia Orfeo ci ha abituato negli anni ad uno spettacolo dinamico, contemplando anche gli aspetti coreutici e coreografici.

Il messaggio è assolutamente positivo, per questo è importante che i ragazzi si impegnino e studino con lezioni qualificate che consentano loro di migliorarsi ed essere qualificati per affrontare al meglio il momento in cui tutto passerà e si tornerà definitivamente alla normalità. Già da settembre l’offerta culturale dell’accademia si amplierà. Sarà sede di preparazione e d’esame “Trinity College” sia per la lingua l’inglese che per la musica (per strumentisti sia per allievi che per docenti e per il canto solo per docenti), oltre a rilasciare la certificazione internazionale di musica per docenti di canto moderno per il ramo pop-rock con il metodo “WE SING Vocal Studio”. I docenti di canto saranno diretti dal maestro Michele Fischietti, celebre vocal coach di pop star italiane tra le quali Syria, Anna Oxa, Giusy Ferreri, Noemi, Finley, Gemelli Diversi, Neffa, Mario Rosini e tanti altri anche del mondo del musical e della tv. Dal prossimo nuovo anno accademico 2020-2021 Vanna Sasso, già docente certificata WE SING, affiancherà Michele Fischietti come docente. Fischietti, cantante e polistrumentista, compositore, arrangiatore e produttore, ha elaborato il metodo innovativo e completo “WE SING” che ha come obiettivo quello di formare i migliori cantanti e i migliori Maestri di canto. Si avvale della tecnica vocale eccellente basata sui principi del Bel canto italiano della Schola Cantorum originale e del più efficace insegnamento personalizzato, attraverso esercizi specifici disegnati come un abito sartoriale su ciascuno, per consentire il controllo della voce che diventerà più estesa, più forte e più bella.

A fine agosto il noto formatore Fischietti sarà a Bisceglie nella sede dell’Accademia di via Giacomo Puccini 5 per un interessante master.