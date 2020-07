Una coccola agli eroi del Covid Hospital di Bisceglie

Molti li hanno chiamati eroi, loro sostengono di aver svolto solo il proprio lavoro. Sono medici, paramedici, infermieri, farmacisti e volontari impegnati sul campo nella lotta contro il Covid-19. Forse sono semplicemente “eroi del quotidiano” che durante il periodo di maggiore virulenza e acuzie del Coronavirus si sono battuti oltre le loro forze per salvare vite e assistere i malati di questa terribile pandemia. L’impegno è stato totale, al limite della sopportazione fisica e psicologica, per via della mancanza di dispositivi di protezione prima e per i turni massacranti e i ritmi estenuanti poi. Molti tra medici e infermieri hanno perso la loro battaglia, alto il tributo di vittime anche tra le loro fila.



In Puglia ad ora i decessi per Covid-19 sono quasi 550. La Provincia di Barletta Andria Trani conta 382 contagiati.

A coloro che strenuamente hanno vissuto quel periodo così stressante, anche emotivamente, lo Studio estetico Guglielmi di Bisceglie, da tre anni presente in città in via Fragata, 8, ha deciso di regalare benessere.

“Abbiamo deciso da subito di abbracciare il progetto ‘We start from you’, - così Eleonora Guglielmi, titolare del centro estetico biscegliese - che consiste nell’omaggiare di un trattamento viso coloro che in un periodo così delicato non hanno avuto tempo per sé e lo hanno interamente dedicato, assieme a mani, occhi, cuore e cure, ai malati. Perché, ci siamo chiesti, non “ricominciare da loro”, e pensare al benessere di medici, infermieri, farmacisti e volontari, avendo essi profuso tutte le loro energie in un periodo tanto drammatico? È stato per me e per i miei collaboratori – conclude la Guglielmi - quasi naturale aderire a questa lodevole iniziativa, realizzata in sinergia con un’azienda leader nella fornitura di prodotti e attrezzature per l'estetica come Proequipe e un’azienda dermocosmetica professionale come Casmara”.

Tanti coloro che hanno prenotato il loro trattamento, semplicemente scaricando un voucher dal sito www.westartfromyou.com, regalandosi una coccola di relax e benessere per il corpo ma soprattutto per l’anima. In tanti ora stanno usufruendo di questo dono.

Ricordiamo che l’Ospedale civile Vittorio Emanuele II di Bisceglie, già sede di uno dei reparti di Malattie infettive migliori del sud Italia, è stato da subito individuato e trasformato, durante il picco della pandemia, in COVID Hospital della Asl Bt, ma l’utenza dell’iniziativa ‘We start from you’ non è circoscritta solo a Bisceglie, bensì abbraccia tutta la BAT.