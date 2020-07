Il Maestro biscegliese Nico Arcieri con l’European Orchestra for Peace e l’Alexian Group​

Anche quest’anno il Maestro biscegliese Nico Arcieri partecipa con l’European Orchestra for Peace e l’Alexian Group ad un concerto sinfonico di musica Rom con un sodalizio artistico che dura già dal 2008 con l’orchestra e dal 2005 con Alexian-Santino Spinelli: musicista, autore e Compositore del repertorio eseguito.

L'associazione croata Kali Sara, con la partecipazione del parlamentare Veljko Kajtazi, organizza 2 concerti sinfonici dell'Alexian Group e Orchestra Europea per la Pace diretti dal M^ Nicola Russo il 2 agosto in occasione della Giornata Mondiale del Samudaripen (genocidio dei rom e sinti) a Uśtica la mattina e a Zagabria la sera. Il gruppo e l'orchestra inaugureranno il più grande Museo sul Samudaripen al mondo ad Uśtica presso Jasenovac dove furono uccisi circa 30 mila rom durante il periodo nazi-fascista. A Zagabria si terrà il concerto serale con la partecipazione delle più alte cariche istituzionali europee, tante personalità e la stampa internazionale.

L'Orchestra Europea per la Pace è stata fondata da Alexian Santino Spinelli ed esegue musica romanì europea etnosinfonica con partiture originali in lingua romanì. L'Orchestra vanta numerosi concerti in luoghi ed eventi prestigiosi in Italia e all'estero: Palazzo del Consiglio d'Europa a Strasburgo, a Bruxelles per il Consiglio d'Europa, a Kosice in Slovacchia, a Palazzo Chigi-Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Teatro Argentina di Roma, al Museo Maxxi di Roma, all'Aula Magna dell'Università la Sapienza in occasione del 60^ anniversario dei Trattati di Roma, Teatro Lirico di Cagliari, Auditorium del Conservatorio di Cagliari e in tantissimi altri luoghi ed eventi straordinari.

È un concerto unico nel suo genere per qualità e originalità. Alexian Santino Spinelli ha saputo elevare dal folklore al sinfonismo la musica etnica rom attraverso l'Orchestra Europea per la Pace con la partecipazione dei suoi tre figli: Gennaro Spinelli al violino solista, Giulia Spinelli al violoncello ed Evedise Spinelli all'arpa classica.

ALEXIAN GROUP & EUROPEAN ORCHESTRA FOR PEACE

Conductor: M^ NICOLA RUSSO

Art director: ALEXIAN SANTINO SPINELLI

Tour manager: Daniela De Rentiis.

music: european ethnosymphonic romanì music.

Alexian Santino Spinelli (accordion),

Gennaro Spinelli (violin)

Giulia Spinelli (cello)

Evedise Spinelli (harp)

Nunzio Fazzini (tenor)

Bianca D'Amore (soprano)

Giuliana Bottegoni (singer)

Paolo Angelucci (violin I)

Luca Matani (violin II)

Giovanni Ciaffarini (viola)

Tecla Benedetto (cello)

Gregory Coniglio (contrabass)

Francesco Mancini (contrabass)

Angelo Centofanti (oboe)

Leila Vinciguerra (flûte)

Luca Dragani (recorders)

Roberto Torto (clarinet)

Lorenza Centofanti (clarinet)

David Perpetuini (soprano sax)

Marco Vignali (trumpet, flugelhorn)

Anastasia Nocelli (alto sax)

Nico Arcieri (piano)

Davide Chiarelli (drum, percussions)

Giuseppe Amadio (bass).

Official drivers: Dario Casciato, Angelo Centofanti.