​Il ballerino biscegliese Antonio Caggianelli nello spettacolo teatrale “La forza delle donne” ​

Dopo i recenti successi degli spettacoli “Ylvarian, la scala di corallo", “Coesistenza “, e “Timelapse”, le doti di coreografo e ballerino del biscegliese Antonio Caggianelli emergeranno nello spettacolo scritto dall’autore Gerardo Russo “La Forza delle Donne” questa sera a San Ferdinando di Puglia con la partecipazione straordinaria della nota show girl Gessica Notaro.

Lo spettacolo si inscrive in un programma ben più articolato che si dipanerà per tutta la giornata, a partire da stamane mercoledì 22 luglio, nella cittadina della sesta provincia. Pensato e fortemente voluto dall’Assessorato alle politiche sociali del comune di San Ferdinando e organizzato dall’Osservatorio Giulia e Rossella-Centro Antiviolenza Onlus di Barletta, all’iniziativa aderiranno anche gli altri comuni dell’Ambito territoriale: Margherita di Savoia e Trinitapoli. Il fine è quello di stigmatizzare e condannare le ingiustizie e le violenze subite dalle donne, un tema sensibile che affolla giornalmente la cronaca nera. A dare una maggiore e nuova forza all’idea proprio le ultime statistiche che hanno visto impennarsi i casi di violenza sulle donne, perpetrata da parte dei propri aguzzini, mariti o conviventi che fossero, durante i mesi di convivenza forzata a causa della emergenza Covid 19.

Una carriera, quella del biscegliese Caggianelli, che lo ha visto confrontarsi sin dall’inizio in scenari artistici nazionali e internazionali e di alto profilo. Diplomato nel 2010 al biennio specialistico presso l'Ida Ballet Accademy di Steve La Chance, inizia il suo percorso lavorativo in produzioni di grande rilievo come "La Divina commedia" all' Arena di Verona, collabora in spettacoli affiancando Loretta Goggi e Bianca Guaccero. Nel 2012 vola oltreoceano in Arabia Esaudita con la "la Carmen". In televisione per Mediaset lavora nel corpo di ballo di "Italia’s got talent", "Let’s Dance" su canale 5, "Amici” di Maria De Filippi, per RAI 1 è in “Tutti pazzi per amore 3” su Rai 1, in “Ciak si canta”. Tra il 2013 e il 2014 è impegnato nel musical "Ghost" tratto dall'omonimo film, successivamente nel 2015 lavora a fianco di Lorenza Mario e Max Cavallari in "Diva, il musical". Nel 2016 ha collaborato come danzatore per il Teatro Lirico di Cagliari per varie opere liriche. Tra le esperienze oltreoceano in Arabia Saudita, è danzatore per il “National Day” a Damman.

Da poco ha terminato la tournée nazionale della celebe commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola” con Gianluca Guidi, Enzo Garinei e Lorenza Mario. Attualmente è attivo su territorio nazionale come insegnante e coreografo.

Nello spettacolo corale che include tutte le arti sceniche, anche quelle coreutiche, “La Forza delle Donne”, il cui testo toccante è dell’autore casalino Gerardo Russo, in scena stasera alle ore 21,00 in Piazza della Costituzione a San Ferdinando di Puglia, Antonio Caggianelli si esibirà per il progetto I Care.

Attrice e interprete straordinaria per l’occasione Gessica Notaro, reduce dal mirabile successo della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in cui si è esibita come ospite in duetto con Antonio Maggio nel brano di grande potenza espressiva “La faccia e il cuore”, basato proprio sulla sua drammatica esperienza di vita, è il simbolo di una donna forte e tenace che ha saputo reagire e rinascere dopo la terribile violenza infertale da chi sosteneva di amarla.

Significativa la partecipazione nello spettacolo di giovani attori che, grazie all’autore Russo, hanno già recitato a fianco di giganti del teatro e del cinema italiano come Alessandro Preziosi, Giancarlo Giannini, Michele Placido, Barbara de Rossi e Sergio Rubini. La parte musicale è affidata al maestro Mario Rosini e a Patty Lomuscio. Tangheri balleranno sulle note di Nicola Piovani, Astor Piazzolla e dei Gotan Project, interpretando le coreografie a cura di Ambrogio di Pinto e Tonia Maglio. E poi ancora la straordinaria malia coinvolgente dell’Accademia degli Artefatti, mirabili esponenti del circo acrobatico e sui trampoli. Assistente alla regia dell’intero progetto Katya Coppolecchia.

Lo spettacolo, introdotto da Annamaria Natalicchio, prevede per l’ingresso un obolo volontario che andrà a favore delle attività del Centro Antiviolenza Giulia e Rossella onlus di Barletta. Info: 0883626232.