​MACboat, “Once Upon a Boat” nel segno della pesca e delle tradizioni della marineria locale​

E’ tutto pronto per “Once Upon a Boat”, manifestazione promossa martedì 21 luglio all’interno del fitto cartellone del Festival MACboat e concepita da Mariangela Salerno, consigliere uscente di Bisceglie Approdi. Anche in questa seconda edizione la pesca, con particolare riferimento alla sicurezza in mare ed alle tradizioni della marineria locale, sarà al centro dell’iniziativa, il cui inizio è previsto alle 19.30 con la rivisitazione del palio a mare: dalla darsena di nord ovest scatterà una simpatica staffetta in collaborazione con alcuni portacolori della Bisceglie Running e con la partecipazione dei piccoli “pirati” del Circolo della Vela. Il percorso, a bordo di gozzi, terminerà con l’“assalto” all’imbarcazione ormeggiata presso la stessa darsena di nord ovest al fine di rifornirsi di derrate alimentari.

A seguire ci sarà un momento suggestivo con Pasquale Lopopolo, veterano della marineria biscegliese, che mostrerà l’arte del rammendo delle reti. E’ previsto inoltre un interessante incontro-dibattito sul tema “La sicurezza in mare”, a cui prenderanno parte Eugenio Padalino (ufficiale del corpo militare Croce Rossa Italiana, formatore nei Soccorsi Speciali), Mimmo Cormio (socio fondatore del movimento culturale Iologico) e Donato Castellano (presidente Scuola Cani Salvataggio Nautico).

La serata si concluderà con una degustazione di frittura di pesce offerta dal mercato ittico di Bisceglie.