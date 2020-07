Jazz in riva al mare: appuntamento giovedì al Villaggio Nettuno

Mettici la buona musica. Aggiungici l’incanto del Villaggio Nettuno. Il risultato è un tripudio di note a due passi dal mare. È in programma giovedì 23 luglio alle ore 21 il secondo appuntamento di “Festival Jazz”, la rassegna diventata ormai evento imperdibile nell’apprezzata location tra Molfetta e Bisceglie.



Al Villaggio Nettuno stavolta si esibirà stavolta un trio pronto a strappare applausi con performance, come sempre, di grande qualità: Serena Grittani (voce), Bruno Montrone (tastiere), Gianfranco Menzella (sax tenore) sono pronti a far vivere una serata speciale.



L’evento si intitola ““Dhammapada”. Il cammino del Dharma” e l’atmosfera si preannuncia suggestiva e coinvolgente.

Come se non bastasse, per completare la magia, ecco la possibilità di cenare nella trattoria sul mare del Nettuno. Un motivo in più per segnarsi l’appuntamento sul taccuino e non perderselo per alcuna ragione.



Per assistere all’evento (ed eventualmente anche fermarsi a cena), per motivi di sicurezza e tracciabilità è consigliabile prenotare al numero 0803384569 oppure 3387212416.