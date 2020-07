«Il 15 giugno 2020, resterà nel ricordo di tutti gli artisti, la riapertura dei teatri dopo la tempesta del Covid-19 che ci vede ancora immersi in dinamiche sociali di restrizioni. La compagnia BinarioZero a distanza di un mese è ripartita con il suo percorso artistico estivo: IL TRENO HA FISCHIATO».

Ad annunciarlo è il leader della Compagnia teatrale biscegliese, Giancarlo Attolico.

«Non semplice - prosegue Attolico - ripartire, riportare tutto com’era prima, qualcosa è cambiato nel modo di vivere, ci ha resi più precari, instabili, insicuri, vulnerabili. Potrebbe presentarsi come un semplice slogan alla riaperture dei teatri e delle compagnie ma andando più a fondo,c’è ben altro in quella frase ricca di speranze. Un omaggio a Pirandello e alla novella da lui scritta che parla dell’impiegato Belluca,che un bel giorno nella sua quotidianità iniziò a gridare: IL TRENO HA FISCHIATO.

L’impiegato Belluca per la sua stranezza verrà rinchiuso in una clinica ma andando a fondo si scoprirà che in quella frase si nasconde un vissuto, un carico di responsabilità, una storia degna di rispetto. La compagnia riparte con i giovani passeggeri da questa storia, immergendosi nella natura, nei paesaggi del nostro territorio, provando ad andare a fondo, non accontentandosi di ciò che si vede in superficie o ti viene raccontato via etere. Una modalità che ogni artista dovrebbe possedere per guardare tutto da un’altro punto di vista, educarsi al bello: scrive il capo-treno.

La compagnia BinarioZero aspettando la riapertura ufficiale a settembre con i percorsi teatrali, prova a ritrovarsi, a tirarsi fuori da questo “anomalo periodo” per trasformare tutto, in spettacoli teatrali.