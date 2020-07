Ennio Morricone al tramonto. Al VIllaggio Nettuno

La magia della musica di Ennio Morricone. Al tramonto. Sul mare. Nella suggestiva cornice del Villaggio Nettuno. Sarà un evento imperdibile, quello in programma domenica 19 luglio nella splendida location situata tra Molfetta e Bisceglie.



L’iniziativa prevedrà la performance del Quartetto Gershwin, che condurrà i presenti in uno speciale viaggio all’interno della musica e della storia del compositore domano.

I posti saranno limitati, per questo sarà necessaria la prenotazione. Per chi volesse fermarsi, poi, a cena nello scenario incantevole del Villaggio Lido Nettuno, con la spettacolare Torre Calderina sullo sfondo, ci sarà la possibilità di gustare le bontà della trattoria sul mare.



Per prenotare, chiamare al numero 3476161258.