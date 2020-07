​Bisceglie Illuninata: «Passeggiata con ragazzi che hanno disabilità motorie»

Tra le iniziative solidali organizzate dal movimento giovanile "Bisceglie Illuminata", rientra quella di oggi, venerdì 17 luglio, alle 18, che prevede una passeggiata, aperta a chiunque volesse, con dei ragazzi con disabilità motorie.

"Questo tipo di attività è finalizzato ad ascoltare la voce di giovani come Vito, Donato e Thomas, a stare accanto a loro e alle loro famiglie per far sì che non vengano trascurati. Un problema che riguarda loro è un problema che riguarda tutta la comunità ed è nostro dovere prenderne atto", commentano i ragazzi del movimento.

Queste passeggiate avvengono settimanalmente già da qualche tempo; da oggi il movimento ha proposto l'apertura al pubblico di questo evento solidale, per far sì che sempre più persone possano comprendere e toccare con mano le difficoltà che questi giovani affrontano quotidianamente.

Un modo diverso e sicuramente più divertente per conoscere una realtà diversa da quella in cui noi viviamo.