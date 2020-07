Il Festival MACboat ripropone la felice sinergia con Jazz In

E’ il concerto del trio “Mindfulness”, in programma sabato 18 luglio alle 20.30 sulla darsena di nord ovest di Bisceglie Approdi, ad inaugurare gli appuntamenti con il jazz d’autore all’interno del Festival MACboat 2020.

L’evento che apre la rassegna, anche quest’anno affidata al sapiente coordinamento del dirigente medico Stefano Porziotta, vedrà esibirsi Vince Abbracciante (fisarmonica), Giorgio Vendola (contrabbasso) e Cesare Pastanella (percussioni). Vince Abbracciante è annoverato tra i più celebri fisarmonicisti d’Europa, capace di ammaliare ed al contempo divertire la platea con ritmi sudamericani anche in virtù della sua esperienza in Brasile. Giorgio Vendola è uno dei contrabbassisti più assonanti per tale tipologia, virtuoso sia come sideman sia in orchestra. La sua bravura è percepibile anche grazie all’eleganza che lo rappresenta. Cesare Pastanella, autentico “percussion man”, ha abitato in Africa e possiede il ritmo nel dna, ama il proprio lavoro e tratta le percussioni come farebbe un padre premuroso con i suoi piccoli.

E’ consigliabile la prenotazione per motivi di sicurezza e di tracciabilità contattando il 338/7212416. Ingresso con contributo di complicità.