Assistenza domiciliare educativa: pubblicata la gara per il servizio

E’ stata pubblicata sulla piattaforma telematica Empulia (scadenza il prossimo 4 agosto) la gara per il servizio di Assistenza domiciliare educativa (ADE) in favore dei minori e delle famiglie di Trani e Bisceglie. L’iniziativa d’Ambito ha l’obiettivo principale di tutelare i minori, per quanto possibile, all’interno dei propri nuclei familiari attraverso l’orientamento, il sostegno e, se necessario, il ripristino delle competenze educative della famiglia per consentire ai minori stessi un rientro in famiglia qualora istituzionalizzato. L’intervento ha come finalità un processo di cambiamento reale del nucleo familiare, al fine di favorire uno sviluppo armonico e completo della personalità del minore e prevenire rischi di emarginazione.