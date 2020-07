​Bisceglie Running ha donato un lettino per le visite mediche all’ospedale Vittorio Emanuele II

Sabato verso le 10:00 l'associazione sportiva Bisceglie Running ha donato e consegnato un lettino per le visite mediche all’ospedale Vittorio Emanuele II per il reparto pediatria.

Erano presenti alla consegna il vice Direttore Sanitario Dottor Giuseppe Vitrani e il Dottor Domenico Paternostro (detto Mimmo) responsabile del reparto.

Il quale ha dichiarato: «Ringrazio gli amici di Bisceglie Running per la vicinanza dimostrata all’ospedale di Bisceglie ed in particolare alla pediatria in questo momento di difficoltà per la faticosa ripresa delle varie attività».

Naturalmente sono accompagnati da tutta la Direzione Sanitaria ed al suo Direttore Dott. Andrea Sinigaglia e Dott. Giuseppe Vitrani.

«Ormai la nostra passione - dichiara il Presidente della Bisceglie Running Mauro Sasso - ha preso una doppia strada, quella della corsa e quella della solidarietà. Non avendo nessun pregiudizio per niente e per nessuno, cerchiamo di fare sempre nel nostro meglio. Dopo aver posizionato il nostro defibrillatore presso la sede della Metronotte e mettendolo a disposizione di tutta la città, dopo aver donato delle sedie per diversamente abili, posizionandone una nel Taxi Sociale e aver acquistato due sedie Job e un laboratorio artistico per la Pegaso Onlus, quest’anno la società ha voluto in primis omaggiare tutte le forze dell’ordine donando 10.000 guanti sterili e completare la sua attenzione al nosocomio cittadino con un Lettino per visite mediche per il reparto pediatria.

La nostra volontà è e sarà sempre quella di essere presenti sul territorio per contribuire, con le nostre piccole possibilità, alle attenzione e esigenze della nostra città. Ricordo infine che la società nel mese di luglio e agosto si è resa disponibile, gratuitamente, ad accompagnare eventuali turisti runners per visitare il nostro agro e bellissimi casali».