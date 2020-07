Pioggia di fondi dal Miur per interventi di edilizia scolastica nelle scuole biscegliesi

Arriveranno 310mila euro al Comune di Bisceglie e 1 milione di euro alla Provincia Bat per intervenire sugli edifici scolastici in vista della riapertura, adeguandoli alle indicazioni per contrastare la diffusione del Covid-19: è stata pubblicata ieri, sul sito dell'Ufficio scolastico regionale, la graduatoria degli enti ammessi a finanziamento per l’Avviso prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno u.s., emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR)”.

La finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico per definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19.