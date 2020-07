"Dei muri: il cielo è di tutt*", al via il progetto che insegna a superare i muri fisici e culturali

Riparte il progetto DEI MURI: IL CIELO È DI TUTT* - Progetto vincitore dell'avviso pubblico “Periferie al Centro - intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia”. Attraverso la Possibilità artistica e la sua capacità di parlare a tutt*, il progetto prevede WORKSHOP DI DANZA, PERCORSI DI SPERIMENTAZIONE FOTOGRAFICA (CONTEST ANNESSO), LETTURE ANIMATE, PERFORMANCE SITE SPECIFIC, LABORATORI PER BAMBIN*, SPETTACOLI PER TUTTE LE ETÀ, INCURSIONI URBANE, PASSEGGIATE URBANE GUIDATE, tra i confini artificiali e naturali della città, ecc. Il tutto coinvolge e cattura, in un unico filo d'aquilone, i territori e comuni di Trani, Bisceglie e Margherita di Savoia.

Il cielo è di tutt*, come dice Rodari, e i muri hanno sempre dialogato coi cieli. Muri ambiziosi per arrivare lassù, in uno spazio imprendibile e condiviso. Ed è proprio DEI MURI che vogliamo parlare, nelle loro molteplici accezioni, con una lente particolare, quella del linguaggio del corpo e della sua immersione negli spazi urbani che tracciano confini materiali e immateriali, ma che al tempo stesso rappresentano passaggi di comunicazione, aperture, restituendo senso al rapporto fra centro e periferie nel mondo.

La ricerca che attraversa il progetto tratta temi antichi e moderni, forti e delicati, vicini e lontani, personali e collettivi, e porta con sé la possibilità di raccontare attraverso le immagini e i gesti, i discorsi sospesi degli abitanti del tempo, danzando in storie che trasformano il territorio in spazi parlanti e luoghi di esperienze di tutt*, giocando a disegnare orizzonti di bellezza tra memorie e futuri.

Un fil rouge che partendo da Trani si sviluppa e coinvolge anche le città di Bisceglie e Margherita di Savoia.

Nel suo essere in movimento, il progetto si proietta verso un’idea di contaminazioni tra spazi e persone, attraverso la danza, la musica, la fotografia, la lettura, immersi in un paesaggio urbano e nel suo contatto con la natura, attraverso cui ogni territorio moltiplica la sua fertilità puntando a crescere di valore oltre le sue mura.

Il prossimo appuntamento è il 10 luglio p.v. a Bisceglie con il laboratorio di movimento creativo per adulti e bambin* (3-5 anni) - CHE SPASSO C'È UN MURO! - presso Biblioteca Isolachenoncè – Opera Don Uva; e la PasseggiArte – ore 18.00 - appuntamento a Parco San Andrea per la passeggiata urbana su due ruote con la partecipazione straordinaria di Mauro Preziosa e la sua handbike.

(Info e prenotazioni 349.0912784 – Fa Futuro Anteriore.

Oggi più che mai il tema dei muri è al centro del dibattito ed è fondamentale colloquiare con essi, proprio nel periodo post lockdown e di convivenza con barriere fisiche come mascherine, guanti e distanziamento sociale, che aggiungono nuovi elementi di distacco, di distanze e quindi muri materiali e immateriali, personali e sociali attorno a cui il progetto vuole contribuire a recuperare un dialogo possibile “DELLA POETICA DEI MURI”.

PROGRAMMA COMPLETO

10 luglio:



Ore 17.00 - CHE SPASSO C'È UN MURO! a 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗧𝗼𝘁𝗮 𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗚𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼- Laboratorio di movimento creativo per adulti e bambin* (3-5 anni) presso Biblioteca Isolachenoncè – Opera Don Uva . Info e prenotazioni per laboratorio: 328.6916216 – boaOnda

a 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗧𝗼𝘁𝗮 𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗚𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼- Laboratorio di movimento creativo per adulti e bambin* (3-5 anni) presso . Info e prenotazioni per laboratorio: 328.6916216 – boaOnda Ore 18.00 - PasseggiArte - Appuntamento a Parco San Andrea per la passeggiata urbana su due ruote con la partecipazione straordinaria di Mauro Preziosa e la sua handbike. Ore 19.00 arrivo presso la Biblioteca Isolachenoncè – Opera Don Uva per laboratorio partecipato di fotografia (a cura di Michela Frontino), letture ad alta voce, performance di danza e voce. A seguire lo spettacolo del teatro di figure de I Fattapposta - la vera storia di cappuccetto rosso”

Info e prenotazioni 349.0912784 – Fa Futuro Anteriore.

15 luglio:

Ore 16.00 - CHE SPASSO C'È UN MURO! a 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗧𝗼𝘁𝗮 𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗚𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 - Laboratorio di movimento creativo per bambin* (6 - 10 anni) – presso Oratorio Don Bosco – Anspi – Parrocchia BMV Ausiliatrice.

a 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗧𝗼𝘁𝗮 𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗚𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 - Laboratorio di movimento creativo per bambin* (6 - 10 anni) – presso Oratorio Don Bosco – Anspi – Parrocchia BMV Ausiliatrice. Ore 16.00 – IL CIELO È DI TUTT* a cura di Legambiente Margherita di Savoia - Laboratorio di Costruzione di Aquiloni con materiale di riciclo (6-10 anni) presso Oratorio Don Bosco – Anspi – Parrocchia BMV Ausiliatrice.

- Laboratorio di Costruzione di Aquiloni con materiale di riciclo (6-10 anni) presso Oratorio Don Bosco – Anspi – Parrocchia BMV Ausiliatrice. Ore 18.00 - PasseggiArte - Passeggiata urbana, Laboratorio partecipato di fotografia (a cura di Michela Frontino), letture ad alta voce, performance di danza e voce – partenza da Parrocchia BMV Ausiliatrice a arrivo Bacino SS. Salvatore – Salina di Margherita di Savoia.

- Passeggiata urbana, Laboratorio partecipato di fotografia (a cura di Michela Frontino), letture ad alta voce, performance di danza e voce – partenza da Parrocchia BMV Ausiliatrice a arrivo Bacino SS. Salvatore – Salina di Margherita di Savoia. Ore 17.00 – IL CIELO È DI TUTT* a cura di Legambiente Margherita di Savoia - Laboratorio di Costruzione di Aquiloni con materiale di riciclo (5-10 anni) presso Villa Guastamacchia.

- Laboratorio di Costruzione di Aquiloni con materiale di riciclo (5-10 anni) presso Villa Guastamacchia. Ore 18.30 - PasseggiArte a cura di BoaOnda e Legambiente Trani – Visita guidata, Passeggiata urbana in bici, Laboratorio partecipato di fotografia (a cura di Michela Frontino), letture ad alta voce, performance di danza e voce – partenza da Villa Guastamacchia e arrivo a Piazza Duomo, passando per Villa Bini e giardino Telesio.

Per tutti e tre gli eventi Info e prenotazioni per laboratorio: 327.8195112 - Legambiente Margherita di Savoia.

18 luglio:

Per entrambi gli eventi Info e prenotazioni: 340.9776885 - BoaOnda.

20 luglio:

Ore 19.00 - TUTINA E IL CERVO / SI PUÒ – a cura di QuaLiBò e BoaOnda - Spettacoli danza per bambini/e (dai 2 anni) – Parco Santa Geffa. Info e prenotazioni: 340.9776885 - BoaOnda.

22 luglio:

Ore 17.30 CHE SPASSO C'È UN MURO! a 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗧𝗼𝘁𝗮 𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗚𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 - Laboratorio di movimento creativo per adulti e bambin* (3 - 5 anni) presso BoaOnda Open Air/Giardino privato nei pressi di Donna Lavinia, Trani. Info e prenotazioni: 340.9776885 - BoaOnda.

a 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗧𝗼𝘁𝗮 𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗚𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 - Laboratorio di movimento creativo per adulti e bambin* (3 - 5 anni) presso BoaOnda Open Air/Giardino privato nei pressi di Donna Lavinia, Trani. Info e prenotazioni: 340.9776885 - BoaOnda. MANIFESTO l'UMANO - 𝑨 𝒄𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒖𝒆𝒍𝒂 𝑳𝒐𝒑𝒔 𝒆 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐 𝒁𝒆𝒏𝒈𝒂 – 𝑩𝑶𝑨𝑶𝑵𝑫𝑨 - Contest Video LAB Danza (12-17 anni):

- 𝑨 𝒄𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒖𝒆𝒍𝒂 𝑳𝒐𝒑𝒔 𝒆 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐 𝒁𝒆𝒏𝒈𝒂 – 𝑩𝑶𝑨𝑶𝑵𝑫𝑨 - Contest Video LAB Danza (12-17 anni): Ore 17-20.30 - Lab Danza MANIFESTO l’UMANO – Video Lab danza diffuso– Laboratorio per adolescenti (12-17 anni). Partenza dal Castello Svevo di Trani. Info e prenotazione obbligatoria al numero 340.9776885. - BoaOnda.

– Video Lab danza diffuso– Laboratorio per adolescenti (12-17 anni). Partenza dal Castello Svevo di Trani. Info e prenotazione obbligatoria al numero 340.9776885. - BoaOnda. #ALFABETODEIMURI – Contest fotografico su Instagram sul tema dei “muri”. Sia quelli fisici, metafisici, culturali, ecc. e dei loro racconti. Ogni utente potrà condividere sui propri profili una foto che, secondo lui, rappresenta un muro utilizzando #alfabetodeimuri e taggando la pagina @deimuriilcieloditutti. Le fotografie che meglio rappresenteranno il tema saranno selezionate, da un’apposita giuria, per far parte della mostra finale del progetto che si svolgerà nel mese di settembre.

– Contest fotografico su Instagram sul tema dei “muri”. Sia quelli fisici, metafisici, culturali, ecc. e dei loro racconti. Ogni utente potrà condividere sui propri profili una foto che, secondo lui, rappresenta un muro utilizzando #alfabetodeimuri e taggando la pagina @deimuriilcieloditutti. Le fotografie che meglio rappresenteranno il tema saranno selezionate, da un’apposita giuria, per far parte della mostra finale del progetto che si svolgerà nel mese di settembre. URBAN TALK conclusivo

Mostra Fotografica

Videodanza

Spettacolo danza "A(s)sola"

1- 24 luglio:

Sei un adolescente? La danza è la tua passione? Ti piacerebbe far parte di un evento performativo e di un VIDEO DANZA insieme ad altri come te?

Basta girare un video con il tuo cellulare, in cui danzi mentre interagisci con un muro, i suoi graffiti, i suoi murales, oppure la sua forma e le sue caratteristiche. I muri raccontano storie sospese e attraverso i gesti e la danza, diventano spazi parlanti…libera la tua fantasia e DANZA!

Invia il tuo video a deimuriilcieloditutti@gmail.com, potrai farlo 𝗱𝗮𝗹 𝟭 𝗮𝗹 𝟮𝟰 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼.

25 luglio:

13 luglio al 31 agosto:

Settembre:

Eventi gratuiti ma prenotazione obbligatoria.

Gli eventi sono realizzati con il patrocino del Comune di Trani, Bisceglie e Margherita di Savoia.

Si ringrazia, inoltre, per la collaborazione: Of(f) the Archive, Digital Footage, Parco Santa Geffa, Auser Trani, Rete Interculturale di Trani, Miranfù – Libreria di giovani lettori, Apulia project, Circolo dei Lettori di Bisceglie, Universo Salute Don Uva – Biblioteca Isolachenoncè, Fiab Bisceglie-Biciliae, Legambiente Trani, Parrocchia BMV Ausiliatrice – Oratorio Don Bosco – Anspi – Margherita di Savoia.