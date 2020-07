Prima edizione del Festival delle idee che bruciano, programma incendiario quanto la calura estiva

Marco Travaglio, Michela Murgia, Chiara Tagliaferri, Roberto Mercadini, Enrico Macioci, Erica Mou e Nunzia Antonino sono solo alcuni degli ospiti della prima edizione di 42 gradi, idee che bruciano, promosso da Vecchie Segherie Mastrototaro e sistemaGaribaldi con il sostegno del progetto regionale inPUGLIA365, in programma dal 31 luglio al 2 agosto a Bisceglie. Il nuovo format, nato da un’idea di Carlo Bruni e Maurizio Mastrototaro, con la cura di Mariablu Scaringella e Viviana Peloso, promuove il pensiero e il confronto delle idee, ma anche una Città, la tradizione culinaria che la distingue, alcune delle esperienze associative che ne animano la vitalità culturale e il suo patrimonio architettonico meno conosciuto. Tre giorni di visite guidate, laboratori, presentazioni, reading e spettacoli per offrire sguardi arditi sul mondo, pensieri liberi da pregiudizi e condizionamenti, ma anche promuovere un territorio che ha scelto la cultura come motore di sviluppo.

Un piccolo grande festival che ri/mette assieme persone ed energie vitali, reso possibile grazie alla fiducia anche di un’ampia rete di soggetti privati: Italiana Assicurazioni, Confcommercio locale, Sefar, Supermercati doc e famila, gli Assessorati municipali alla Cultura e al Turismo, Universo Salute, Apulia Food Academy, Associazione Astrofili Physis, Biciliae, Presidio del Libro/Circolo dei Lettori, MACBoat, Info Point Bisceglie, Piani Paralleli, ProLoco, Notte di poesia al Dolmen, Un Panda sulla luna, e infine dell’associazione ViviBisceglie, che tiene insieme ristoratori e albergatori, in grado di assicurare riduzioni su vitto e alloggio in numerosissime strutture cittadine. Un segnale virtuoso di cooperazione. A distanza di poche settimane da quella festa dell’infanzia chiamata Tempo dei Piccoli e dall’ormai mitico impacchettamento del Teatro Garibaldi, ecco che Bisceglie lancia un nuovo, incendiario, appuntamento.

Venerdì 31 luglio alle 18.00 si parte con la visita guidata del Borgo antico con Rosangela Dell’Olio, partendo dal Teatro Garibaldi: una passeggiata fra i vicoli alla scoperta della Cattedrale, del museo Diocesano, delle porte di mare e del Palazzo Tupputi, ripercorrendo le strade in cui è nato un nostro dolce ispiratore: il Sospiro. Sempre alle ore 18.00, nella chiesa Santa Margherita, grazie alla complicità del FAI, è in programma La Musica è un gioco: laboratorio dedicato all’infanzia condotto da Giuliano Di Cesare, per inventare strumenti musicali utilizzando materiali di recupero, per un’ecologia della mente, del cuore e del mondo. Alle ore 19.00, in omaggio al bellissimo Festival della Disperazione di Andria, 42gradi ospita nelle Vecchie Segherie Mastrototaro, Roberto Mercadini con il suo ultimo libro, Bomba Atomica e una specie di affabulazione dedicata a protagonisti e retroscena di quell'evento devastante, rammentandoci, in un mondo ossessionato dalla velocità e dal progresso, l'importanza della riflessione e della lentezza. Alle ore 21.30, gran finale di serata, sulla scalinata Michela Murgia e Chiara Tagliaferri presentano Morgana , storie di ragazze che tua madre non approverebbe. Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da collocare e rivoluzionarie sono le donne raccontate dalle due ospiti, storie che disegnano parabole individuali più che percorsi collettivi, che finiscono paradossalmente per spostare i margini del possibile anche per tutte le altre donne.

Sabato 1 agosto il ricco programma prende il via alle ore 18.00 nelle Vecchie Segherie con il laboratorio d’arte culinaria La fabbrica del sapore a cura di Antonio Amenduni, un viaggio materico nella nostra cucina e in particolare in quel mondo che chiamiamo “pasta”. Alle ore 19.00 nel Porto Vecchio in programma la visita al Museo a cielo aperto guidata da Federica Soldani, il porto di Bisceglie si va qualificando non soltanto per la sua bellezza architettonica, ma anche per una ritrovata vitalità che non rinuncia all’arte e questa è un’occasione per percorrerlo esercitando questo particolare sguardo. Sempre alle ore 19.00, nelle Vecchie Segherie Mastrototaro, Enrico Macioci presenta Tommaso e l’algebra del destino, appuntamento con una storia di straordinaria intensità, commovente e potentissima, ma anche con un autore dalla penna preziosa che sentiamo necessario incontrare. Alle ore 21.30, è ancorala scalinata il palcoscenico di punta che ospita Marco Travaglio e Ball Fiction, spettacolo di impegno civile (ingresso euro 15,00) in cui il celebre giornalista racconta le più moderne tecniche di manipolazione dell’informazione mainstream, sempre più omologata e appiattita, che si illude di combattere i populismi, ma in realtà li alimenta, dando il colpo di grazia a quel poco di reputazione che il giornalismo aveva conservato.

Domenica 2 agosto il festival si sposta nell’agro di Bisceglie: alle ore 18.00 In bicicletta verso il Casale di Pacciano, un po' gita in bici, un po' itinerario turistico a cura di Biciliae/Notte di poesia al Dolmen. Si parte dal teatro Garibaldi alla volta del Dolmen della Chianca dove il tour incrocia la poesia in omaggio ad uno storico festival per celebrarne il decennale, e percorrendo una strada interna incrocia la Pedata dei Santi fino a raggiungere il suo approdo finale. E nel Casale, alle ore 19.30, Erica Mou presenta il suo esordio letterario Nel Mare c’è la sete: un romanzo che associa un tono leggero a una sconcertante franchezza con cui l’autrice demolisce la retorica zuccherosa delle relazioni d’amore e racconta come dietro ogni coppia perfetta possa nascondersi un doppio fondo inaspettato. Alle ore 20.30 il programma prevede una pausa ristoro con la garanzia dei prodotti Mastrototaro Food e alle 21.30 Nunzia Antonino è protagonista del reading Il seme del Melograno. Persefone, quel melograno e sua madre Demetra, fra tutti gli dei dell'Olimpo quella che più di ogni altro tiene alla nostra piccola terra, sono parte di un universo smarrito che, con struggente forza oracolare, ci offre un’interpretazione potente del verbo “generare” in un tempo che sembra averlo dimenticato. Alle ore 23.00 il finale di 42 gradi è affidato a Stelleppettole, perché un finale ci vuole e poi, in un posto così bello, come fare a non perdersi nelle stelle grazie alla guida dell’astrofilo Giuseppe Troilo, “nelle” pettole di Antonio Amendunil e la complicità sonora di Joe Fish.

42 gradi è progetto vincitore Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. “INPUGLIA365 – CULTURA, NATURA, GUSTO 2020”