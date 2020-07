​"42 gradi, idee che bruciano", la presentazione del Festival

Martedì 7 luglio, con inizio alle 18.45, alle Vecchie Segherie Mastrotaro (via Porto 35) è in programma la presentazione di 42gradi, idee che bruciano in programma a dal 31 luglio al 2 agosto a Bisceglie con Carlo Bruni, Mauro Mastrototaro, Mariablu Scaringella e Viviana Peloso, che curano la rassegna, Erica Mou e Chiara Gamberale che a seguire sarà protagonista della presentazione di “Come il mare in un bicchiere”.

Personale ma, come ogni racconto che parte da un'urgenza condivisa, universale. Tra storia sospesa e realtà aderente, condivide le sue riflessioni e i suoi limiti, raggiunti e se vogliamo superati. In "Come il mare in un bicchiere" la Gamberale ricostruisce il baratro che aveva davanti - e soprattutto dentro - e l'equilibrio difficilmente ritrovato, forse proprio grazie alle condizioni in cui era costretta come tutta la società. Una nuova presentazione in presenza nelle Vecchie Segherie Mastrototaro che tornano alla normalità con la solita passione (ingresso su prenotazione info 080.809.10.21).