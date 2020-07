La ministra Bellanova all’oleificio Galantino

La Ministra Teresa Bellanova sarà in Puglia per una visita istituzionale nella Bat. Alle 16.30 previsto un punto stampa presso Cantine della Bardulia a Barletta. Lo comunica una nota.

La Ministra visiterà diverse aziende, secondo il calendario indicato di seguito. – ore 10.00 – Centro Ricerche FARMALBOR – Via piano San Giovanni n. 47, Canosa di Puglia – ore 11.15 – Frantoio Muraglia – via San Candido, 83, Andria – ore 12.00 – Andria – Consorzio Oliveti d’Italia via Murge 57 – ore 13.15 – Lido Nettuno – Strada Statale 16 Km 771,500 – Molfetta – ore 14.45 – Oleificio Galantino – via Vecchia Corato n. 2 – Bisceglie – ore 15.45 – Cantine della Bardulia – Via Foggia 118 – Barletta