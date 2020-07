Progetto Arca è un’eccellenza del territorio pugliese

Si è tenuta a Corato la terza edizione di “Apulia best company award 2020”, l’evento di Sinergitaly, presieduto dal cavaliere della Repubblica Riccardo Di Matteo, col patrocinio della Regione e dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”. Anche Progetto Arca è stata premiata come associazione d’eccellenza sul territorio pugliese per il grande impegno civile a favore del sistema territoriale.

Il presidente Leonardo Cocola ha ritirato personalmente il prestigioso attestato di benemerenza: «Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento davvero importante. Ci stiamo concentrando su un’idea economica, che vogliamo fiduciosi portare avanti: un progetto di mining per produrre le criptovalute in Albania, tramite uno dei nostri soci Gerardo Iovane e attraverso alcune partnership con alcune università sempre albanesi» ha dichiarato.

«La nostra associazione ha anche scopi politici, sociali e culturali. Intendiamo continuare a rendere partecipi del nostro progetto tutte quelle persone che riconoscono di avere un talento in almeno uno degli aspetti» ha aggiunto e concluso Cocola.

Per sostenere e aiutare Progetto Arca è possibile donare un contributo volontario all’associazione, visitando il sito https://www.ass-progettoarca.com/sostienici/.